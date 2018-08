RB Leipzig müsste in den Playoffs nach Portugal oder in die Ukraine reisen

Anzeige

Leipzig/Nyon. RB Leipzig hat die Partien gegen CS Universitatea Craiova in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation noch gar nicht ausgetragen, der mögliche Gegner für die Playoffs ist aber bereits am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost worden. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick würde auf den Sieger aus dem Duell Sorja Luhansk (Ukraine) gegen Sporting Braga (Portugal) treffen.

Vorausgesetzt der Bundesligist bezwingt in den beiden Duellen diesen und nächsten Donnerstag, jeweils um 18.30 Uhr, den rumänischen Verein aus Craiova. Im Vorverkauf für das Heimspiel in drei Tagen sind bisher etwa 10.000 Karten abgesetzt worden.

RB Leipzig würde den Rhythmus der englischen Wochen beibehalten, das erste Mal in der Europa-League-Qualifikation das Hinspiel aber auswärts absolvieren (23. August). Sollte der Gegner dann Luhansk heißen, müsste die Rangnick-Elf nach Saporischschja reisen. Sorja trägt seit der Saison 2014/15 seine Heimspiele in der dortigen Slawutytsch-Arena aus, da Luhansk zum Kampfgebiet im Bürgerkrieg gehört. Das Rückspiel in der heimischen Red-Bull-Arena steigt dann am 30. August. Es wäre die dritte und letzte Runde, mit der sich die Rasenballer für die Mitte September beginnende Gruppenphase qualifizieren können.