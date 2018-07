RB Leipzig müsste in der dritten Runde nach Rumänien reisen

Anzeige

Nyon/Leipzig. RB Leipzig ist noch gar nicht in den internationalen Wettbewerb eingestiegen – der mögliche Gegner für die nächste Runde aber bereits am Montag in der Uefa-Zentrale in Nyon ausgelost worden. In der 3. Runde würde die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick auf Universitatea Craiova aus Rumänien treffen. Vorausgesetzt der Bundesligist bezwingt in den beiden Duellen diesen und nächsten Donnerstag den schwedischen Verein BK Häcken.

RB Leipzig würde im Anschluss den Rhythmus der englischen Wochen beibehalten, in der dritten Runde am 9. August zunächst in der heimischen Red Bull Arena antreten, das Rückspiel in Rumänien dann am 16. August steigen. Dank des guten Uefa-Koeffizienten, den sich RB in der vergangenen Saison erspielt hat, ist das Rangnick-Team in der dritten Runde gesetzt, konnte also starken Kontrahenten wie dem letztjährigen Achtelfinal-Gegner Zenit St. Petersburg, dem FC Sevilla oder Ajax Amsterdam aus dem Weg gehen.

Ein Duell mit Bröndby IF sowie Ex-Coach Alexander Zorniger und Dominik Kaiser wäre möglich gewesen – denn beide Mannschaften befanden sich sogar in derselben Losgruppe. Die Dänen treffen in der 3. Runde aber auf den Sieger aus dem Duell Spartak Subotica (Serbien) gegen Sparta Prag (Tschechien). Um in die Gruppenphase des Wettbewerbs einzuziehen, müsste RB Leipzig drei Runden im Hin- und Rückspielmodus meistern.

Bis zum Ende der vergangenen Woche hatte der Bundesligist Zeit, den Kader für die Spiele gegen BK Häcken zu benennen. Im 24er-Kader sind die drei Neuzugänge, die drei Torhüter Peter Gulacsi, Yvon Mvogo sowie Marius Müller und die anderen drei WM-Fahrer gemeldet. Marcel Halstenberg sowie Marcel Sabitzer stehen noch nicht auf der Liste. Aus dem Nachwuchs gehören Lukas Krüger, Naod Mekonnen, Niclas Stierlin sowie Nico Böhmer zum Euro-League-Aufgebot. Größte Überraschung: Auch Massimo Bruno, dem Rangnick keine Zukunft bei RB attestiert, steht zunächst im internationalen Kader.

Torhüter Yvon Mvogo ist als erster WM-Fahrer zurück am Cottaweg. Der Schweizer trainierte am Montag bereits wieder mit der Mannschaft. Die anderen drei Nationalspieler Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Timo Werner stoßen am Freitag im Trainingslager in Seefeld wieder dazu.

