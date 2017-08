Ohne Glanz und Glamour: RB Leipzig zieht in die zweite Pokalrunde ein

Aalen. Die Ost Alb Arena bleibt für Ralph Hasenhüttl ein gutes Omen – mit RB Leipzig ist er am Samstag dank eines 5:0-(1:0) Sieges gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Wiederum ist Aalen der Ort des Erfolgs gewesen. Dabei tat sich der Vizemeister gegen den Sechstligisten zum Saisonauftakt vor allem in der ersten Halbzeit enorm schwer.