RB Leipzig: Nächste Woche wieder Gespräch mit Hasenhüttl

Marseille. In der kommenden Woche dürften sich die Vereinsverantwortlichen von RB Leipzig mit Trainer Ralph Hasenhüttl für Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung wieder zusammensetzen. Das kündigte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick am Donnerstag vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Fußball-Europa-League bei Olympique Marseille an.