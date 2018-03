RB Leipzig: Neue Taktik, Werners Kaltschnäuzigkeit und Belohnung für den Bayernsieg 

Anzeige

Es gibt Tage, da passt einfach alles zusammen. Für RB Leipzig war es am Sonntag gegen die Übermannschaft aus München im fünften Anlauf endlich so weit. Trotz der kurzen Pause nach dem Einzug ins Viertelfinale der Europa League lieferte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl beim 2:1-Sieg gegen den bereits enteilten Tabellenführer der Bundesliga die beste Leistung der Saison ab. So ausgelassen hatte man den Vizemeister lange nicht mehr jubeln sehen. Sportdirektor Ralf Rangnick herzte in den Katakomben des heimischen Stadions jeden Spieler persönlich. Immerhin hatte der Gastgeber den Bayern die erste Niederlage nach 18 Pflichtspielen zugefügt.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images

Mit einer neuen Grundordnung im 3-4-3 hatte der RB-Coach genau die richtige Herangehensweise gegen den Rekordmeister gewählt. „Wir haben 70 Minuten einfach Vollgas-Pressing gespielt und die Bayern kaum zur Entfaltung kommen lassen“, freute sich Diego Demme. Dabei hatten sowohl Jupp Heynckes als auch Ralph Hasenhüttl, die Trainer der zwei letzten verbliebenen Bundesligisten im europäischen Wettbewerb, nach den internationalen Auftritten in der Woche gleich auf sechs Positionen rotiert. Während die Leipziger die frischen Kräfte nutzten, um mit wahnsinnigem Tempo Druck auszuüben, wirkten die Münchner behäbig, bekamen keinen Zugriff auf den blitzschnellen Leipziger Kombinationsfußball.

Neues Dreiergespann in der Abwehr

Der Mut des RB-Coachs, den taktischen Schachzug mit nur in einer Trainingseinheit nach dem Euro-League-Spiel in St. Petersburg sowie zwei Videoanalysen durchzuziehen, ging auf. Hasenhüttl erklärte: „Die große Frage war, verunsichern wir die Jungs damit, oder helfen wir ihnen, gegen eine Mannschaft etwas zu holen, gegen die wir bisher noch nichts geholt haben?“ Die Dreierkette mit Ibrahima Konate, Stefan Ilsanker und Dayot Upamecano ließ gegen die Bayern kaum etwas zu. „Ich habe mich deswegen für diese drei entschieden, weil sie am Mann meine stärksten Spieler sind und sehr unangenehm“, sagte Hasenhüttl.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf gegen Bayern in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Lässt nur einen rein gegen die Bayern - das ist eine 1! © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Klasse auf rechts, seine beste Partie im RB-Trikot. Note 1. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Nur einmal nicht im Bilde. Das ist gegen die Bayern-Stars natürlich auch eine 1. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Fantastischer Part des 19-Jährigen. Note 1. © GEPA Pictures (13) Stefan Ilsanker: Der Ösi-Fighter mit sensationeller Partie und finaler Rettungstat. Note 1. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Noch nie war er so wertvoll wie an diesem Abend. Note 1. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Klopp darf sich über einen Supermann freuen. Note 1. © GEPA Pictures (44) Kevin Kampl: Eine Woche verletzt, dann eine Auferstehung vom Feinsten. Note 1. © GEPA Pictures (17) Bruma: Wirbelwind, Windhund, Zitteraal. Note 1. © GEPA Pictures (9) Yussuf Poulsen: Der Kämpfer vor dem Herrn muss in die Eistonne. Note 1. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Zehn tolle Minuten, dann verletzt. Gute Besserung. Note 1. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Ein- und ausgewechselt, Super-Tor. Note 1. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Eiskalter Schwede, in der Kürze liegt die Würze. Note 1. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Siehe Forsberg in Französisch. Note 1. © GEPA Pictures

Wie es der Zufall so wollte, bracht die frühe Einwechslung von Timo Werner für den verletzten Marcel Sabitzer noch einmal extra Schwung ins Leipziger Team. So kaltschnäuzig wie der 22-Jährige beim Siegtreffer zum 2:1 am Ball agierte, hat man den Nationalspieler lange nicht gesehen. Nach 534 torlosen Minuten war die Durstrecke in der Bundesliga für den Stürmer endlich vorbei. Werner sagte: „Wir haben gezeigt, was wir in der Lage sind zu leisten."

Keine Verstimmungen zwischen Trainer und Chefetage?

Dank der erfolgreichen Woche mit dem Erreichen des Viertelfinals in der Europa League sowie dem Sieg gegen den FC Bayern München schwebt der Vizemeister vor dem Schlussspurt der Saison wieder auf Wolke sieben. Der Abstand auf einen Champions-League-Platz beträgt nur noch zwei Punkte. Angesprochen auf die Kritik von Hasenhüttl, der Druck auf die junge Mannschaft von außen vor allem mit dem Ziel sich erneut für die Königklasse zu qualifizieren, sei zu groß, entgegnete Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Sonntag: „Ziel heißt nicht gleich Pflicht. Wir wollen Spaß und eine sorgenfreie Saison haben. Daher ist zwischen Trainer und mir, sowie Trainer und Sportdirektor alles wunderbar.“

Als Belohnung für den historischen ersten Sieg gegen die Bayern bekam die Mannschaft zu Beginn der Länderspielpause zwei Tage frei. Viele RB-Spieler profitieren davon aber nicht, ein Großteil ist bereits am Montag zu den Nationalmannschaften gereist. Bitter für Marcel Sabitzer: Der Österreichischer muss zu Hause bleiben, hat sich in der Anfangsphase gegen die Bayern einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Es ist bereits die zweite Verletzung des 24-Jährigen in dieser Spielzeit. Ende des vergangenen Jahres fiel Sabitzer wegen einer ausgekugelten Schulter für fünf Partien aus. Wie lange er nun fehlt ist noch ungewiss.

DURCHKLICKEN: So kommentiert die Presse den RB-Sieg Welt: "Denn die vermeintliche B-Elf der Leipziger stellte München 2 vor große Probleme, offenbarte allein Schwächen im Torabschluss. Sven Ulreich parierte zweimal gegen Yussuf Poulsen (14.), Werner blieb mit seinem Schuss zu unplatziert (19.), ebenso Bruma sieben Minuten danach." © Screenshot Sport Bild: "Beide Trainer überraschen – aber nur bei einem geht die Entscheidung auf. Leip­zig-Coach Ralph Ha­sen­hüttl (50) lässt auf Bay­ern zu­ge­schnit­ten erst­mals mit einer Drei­er­ket­te spie­len. Das Kon­zept geht voll auf – auch weil sich Jupp Heynckes (72) ver­zockt. Er stellt seine Bay­ern auf sechs Po­si­tio­nen um. Folge: Die Ab­stim­mung in der De­fen­si­ve stimmt über­haupt nicht, Bay­ern rennt mehr­fach ins of­fe­ne RB-Mes­ser." © Screenshot Merkur: "Vor allem im Mittelfeld-Zentrum bekam der FCB keinen Zugriff. Die Gäste kamen mit dem aggressiven Pressing der Leipziger überhaupt nicht zurecht und ließen sich zu Fehlern und unkonsequenten Zweikämpfen hinreißen." © Screenshot Münchner Abendzeitung: "Die Bullen gegen die Bayern, der Vizemeister gegen den Abo-Meister. Thomas Müller nannte es ein „kleines Prestige-Duell“, in dem die Bayern „wieder unsere Duftmarke hinterlassen“ wollten, wie der Kapitän ankündigte. Die besondere Note gaben jedoch die Gastgeber aus Leipzig dieser Partie, insbesondere Timo Werner." © Screenshot Spiegel Online: Es muss derzeit schon einiges zusammenkommen, damit ein Bundesligakonkurrent nach 14 Spielen ohne Niederlage mal wieder gegen diese Mannschaft gewinnt. Die Münchner müssen dafür einen Tag erwischen, an dem sie "nicht so griffig wie gewohnt" sind (Trainer Jupp Heynckes), und gleichzeitig ist beim Herausforderer eine besondere Leistung nötig. Wie eben bei den Leipzigern, die Heynckes in seiner ersten Analyse mehrmals ausführlich lobte. © Screenshot Kicker: "Die Hausherren überraschten auf taktischer Ebene mit einer defensiven Dreierkette, die bei gegnerischem Ballbesitz durch Laimer und Bruma zu einer Fünferkette aufgestockt wurde. Dieser defensive Grundgedanke hinderte die Sachsen jedoch nicht, weit aufzurücken und ihr berühmt-berüchtigtes Pressing an den Tag zu legen." © Screenshot Süddeutsche Zeitung: "Die Leipziger suchten konsequent den direkten Weg in den Strafraum, sie hielten sich nicht lange im Mittelfeld auf. Die teilweise arg behäbigen Münchner Verteidiger waren gedanklich nicht schnell genug, sie verließen sich auch zu sehr aufeinander. Doch verlassen konnten sie sich lange nur auf Torwart Sven Ulreich." © Screenshot Frankfurter Allgemeine: "In der vergangenen Saison hatten die Bayern in einer spektakulären Partie aus einem 3:4 in der Nachspielzeit noch einen 5:4-Sieg gemacht. Aber diesmal blieben alle Bemühungen erfolglos. RB Leipzig hat in seiner zweiten Saison ganz offensichtlich dazugelernt gegen den großen Meister." © Screenshot Reviersport: "Ohne den erst später eingewechselten Top-Torjäger Robert Lewandowski, über dessen möglichen Wechsel zu Real Madrid in spanischen Medien spekuliert wird, fand München offensiv so gut wie gar nicht statt. Der Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel war überfällig. Mit dem Remis zur Pause war der FC Bayern noch gut bedient." © Screenshot Mitteldeutsche Zeitung: "Ein spektakuläres Match, das beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier und vor allem die Leipziger mit jeder Menge Verve führten und sich so den ersten Sieg gegen den großen FCB mit einer der besten Saisonleistungen redlich verdienten." © Screenshot

KOMMENTIEREN