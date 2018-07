RB Leipzig: Neue Trikots geleakt, Abouchabaka geht, Ticketverkauf startet

Mit günstigen Preisen will RB Leipzig die Fans zum ersten Quali-Spiel für die Europa-League ins Stadion locken. Derweil kursieren Bilder der neuen Trikots im Netz, Youngster Elias Abouchabaka wird verliehen und die WM spült knapp eine Million in die Vereinskasse.

Leipzig. Sonderpreise für die Europapokal-Quali: Bei RB Leipzig startet am Montag der freie Online-Ticketverkauf für die ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison. Zum Heimspiel in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag, 26. Juli, lockt RB die Fans mit besonders günstigen Tarifen. Karten sind von 10 bis 20 Euro erhältlich (ermäßigt 8 bis 15 Euro). Inzwischen steht auch die Anstoßzeit fest: Anpfiff in der Red-Bull-Arena ist um 18.30 Uhr.

Geöffnet werden sollen zunächst nur der Unterrang im Sektor A und der Heimblock im Sektor B. Bei Bedarf werde aufgestockt, teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Auch die Tickets für die erste Runde im DFB-Pokal bei Viktoria Köln (19. August, 15.30 Uhr) sind ab Montag online erhältlich.

Gegner in der Europapokal-Quali ist wahrscheinlich BK Häcken aus Göteborg. Der schwedische Club setzte sich im Erstrunden-Hinspiel am Donnerstag mit 3:0 gegen den FK Liepaja aus Lettland durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Schweden statt.

DURCHKLICKEN: Die RB-Trikots im Wandel der Zeit Viel Weiß und das riesige Logo auf der Brust: Mit diesem Trikot feierte RB Leipzig 2009/10 Premiere. © GEPA pictures Die Hosen sind inzwischen rot, das Logo deutlich geschrumpft: das RB-Trikot 2010/11. © GEPA pictures Nach wie vor dominiert Weiß, neu sind unter anderem eine Knopfleiste und der rote Kragen, den es schon in der Premierensaison gegeben hatte: das RB-Trikot 2011/12. © GEPA pictures Die Knopfleiste ist wieder verschwunden, der angedeutete rote Kragen bleibt indes. Neu: Die Kicker tragen jetzt V-Ausschnitt: das RB-Trikot 2012/13. © GEPA pictures Die roten Akzente nehmen zu. Der Kragen wird jetzt nicht mehr angedeutet wie in der Vorsaison, er ist wie die Bündchen generell rot. Der V-Ausschnitt ist passé: das RB-Trikot 2013/14. © GEPA pictures Blütenreines Weiß ist das dominierende Element beim RB-Trikot 2014/15. Knopfleiste und Kragen feiern zudem ein Comeback. © GEPA pictures Kragen und Knopfleiste haben gefallen und dürfen eine weitere Saison bleiben. Allerdings gibt es an den Schultern und den Seiten nun doch wieder einige rote Elemente: das RB-Trikot 2015/16. © GEPA pictures Kragen und Knopfleiste dürfen nicht mit in die Bundesliga. Dafür steigen die roten Seitenstreifen mit auf: das RB-Trikot 2016/17. © GEPA pictures Im zweiten Bundesliga feiert ein gänzlich neues Designelement Premiere: die gepunktete Schulter- und Oberarmpartie. Damit nehmen die Rotanteile zu: das RB-Trikot 2017/18. © GEPA pictures

Neue RB-Trikots wohl ohne Rautenmuster

Gut möglich, dass RB bei seinem ersten Pflichtspiel Ende Juli auch mit den neuen Trikots für die Saison 2018/19 aufläuft. Das Onlineportal „Footy Headlines“ leakte jetzt vorab das potenzielle Jersey-Design. Danach läuft RB kommende Saison auswärts mit etwas helleren blauen Trikots auf. Das rote Rautenmuster auf den Schultern ist offenbar Geschichte und wird bei den weißen Heim-Shirts durch ein schraffiertes Linienmuster ersetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatte die gut informierte Fußball-Webseite das Trikot-Geheimnis noch vor der offiziellen Präsentation gelüftet.

💥🇩🇪🐂 BREAKING: Nike RB Leipzig 18-19 Home & Away kits leaked: https://t.co/mh9PNuoe5C — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 12, 2018

Fußball-WM beschert RB gut 900.000 Euro

Die Berechnung basiert auf dem Fixbetrag von 7.236 Euro pro Spieler und Tag, den die Vereine als Ausgleichszahlung von der FIFA erhalten – unabhängig davon, ob ein Spieler zum Einsatz kommt oder nicht. Die Klubs werden damit für das Risiko einer Verletzung während des Turniers entschädigt. Im weltweiten Club-Ranking liegt RB auf Platz 46. Spitzenreiter ist Manchester City mit 4,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der FC Bayern als bester deutscher Club auf Platz elf erhält 2,35 Millionen Euro.

DURCHKLICKEN: Zu- und Abgänge von RB Leipzig Die folgenden Spieler sind neu im Kader von RB Leipzig für die Saison 2018/19. © PICTURE POINT Matheus Cunha kommt für 12 Millionen Euro vom FC Sion, Vertrag bis 2023. © RB Leipzig Nordi Mukiele: kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier; Vertrag bis 2023. © dpa Marcelo Saracchi: kommt von Club Atlético River Plate; Vertrag bis 2023. © PICTURE POINT/Leipzig info@fotoagentur-picture-point.de, 04107 Leipzig, Paul-Gruner Str. 62 Die folgenden Spieler stehen künftig nicht mehr im Kader von RB Leipzig. © PICTURE POINT Naby Keita: wechselt zum FC Liverpool. © imago/Eibner Agyemang Diawusie: wechselt zum FC Ingolstadt. © GEPA pictures Vitaly Janelt: seit Januar 2017 an den VfL Bochum ausgeliehen, wechselt endgültig nach Bochum. © GEPA pictures Dominik Kaiser wechselt nach Dänemark zu Bröndby IF. © Christian Modla Benno Schmitz: wechselt zum 1. FC Köln. © GEPA pictures Anthony Jung wechselt ebenfalls zu Bröndby IF. © Christian Modla Bernardo: wechselt zu Brighton & Hove Albion FC © GEPA Pictures Zsolt Kalmar: wechselt zum FC DAC 1904 Dunajská Streda © Christian Modla Elias Abouchabaka: wird für zwei Jahre an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. © GEPA pictures

Abouchabaka wechselt zu Greuther Fürth