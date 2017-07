RB-Leipzig-Neuzugang Bruma: „Freude haben, Freude bringen“

Anzeige

Leipzig. Trattoria-No1-Boss Babis Kirilidis Babis hat sie alle gehabt, die Thomas Gottschalks, Wolfgang Niersbachs und Ralf Rangnicks dieser Welt. Wer nach dem letzten Grappa aus dem In-Italiener in der Waldstraße wankt und noch keinen Knick in der Optik hat, kann das Dach der Red-Bull-Arena sehen. Geraucht wird erst ab 23 Uhr. Wenn alle gegessen haben und Rangnick und Co. weg sind. Rote Bullen haben empfindliche Nüstern.

RB Leipzig hat Neuzugang Bruma offiziell vorgestellt

Seinen ersten Tag in der Heldenstadt ließ RB-Neuzugang Bruma im Epi-Zentrum von Stars, Sternchen und Normalos ausklingen. Zusammen mit Freundin Francisca, die in Portugal studiert und künftig zwischen Uni und Star-Fußballer hin und her fliegt. Mit am Tisch saß Brumas bester Kumpel und WG-Partner in spe. Der junge Mann sieht aus wie 14, fährt aber schon Auto und liebt sein Handy.

Brumas erste Schritte bei RB Leipzig Yvon Mvogo, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano und Bruma (v.l.) scherzen im Training auf dem Platz. (@ dpa) Bruma bei einer seiner ersten Trainingseinheiten in Leipzig. (@ dpa) Bruma bei einer seiner ersten Trainingseinheiten in Leipzig. (@ dpa) Natürlich darf ein Läufchen nicht fehlen. (@ dpa) Gemeinsames Stretching: Bruma und Emil Forsberg. (@ dpa) Bruma bei einer seiner ersten Trainingseinheiten in Leipzig. (@ dpa) Auf der Bank während des RB-Testspiels beim ZFC Meuselwitz. (@ Imago) Bruma bei der U21-EM im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Gegner hieß Mazedonien. (@ Imago) Torjubel mit Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul. (@ Picture Alliance) Mit Galatasaray Istanbul im Spiel bei den Young Boys Bern 2016. (@ dpa)

Wie war das Essen, Sportkamerad Bruma? „Sehr gut“, übersetzte RB-Dolmetscherin Raquel Rosa für den 22-Jährigen, der schnell Deutsch lernen will und muss. Unterhalten kann er sich bisher nur mit Frau Rosa, Bernardo, Teambetreuer Babacar N’Diaye (43/hat in Hannover unter Rangnick gekickt) und Sprachen-Genie Marvin Compper. Wenn Cheftrainer Ralph Hasenhüttl seinen steirischen Slang auspackt, klingt das zumindest vorm Frühstück entfernt portugiesisch, hilft aber nur bedingt weiter.

„Linksaußen ist meine beste Position, ich kann aber auch rechts“

Bruma wurde am Mittwoch am Cottaweg der Weltpresse vorgestellt und sagte, was man so sagt, wenn man neu ist. „Danke, dass ihr alle da seid“ - „Wir haben eine sehr gute Mannschaft“ - „Die Trainingsbedingungen sind wunderbar“ - „Der erste Eindruck ist sehr gut“ – „RB hat eine großartige Saison gespielt“ - „Ich möchte Freude haben und Freude bringen“ - „Linksaußen ist meine beste Position, ich kann aber auch rechts“. Bevor Bruma ja zu RB sagte, erkundigte er sich bei seinem Galatasaray-Teamkollegen Lukas Podolski. Der sagte sinngemäß: „Mach et, Bruma!“ Weil die Bundesliga laut Poldis Expertise bzw. Brumas Erinnerung daran „eine Top-Liga und RB ein Top-Verein“ ist. Die bei RB unerlässliche Fron gegen den Ball werde er sich drauf schaffen. Bruma: „Alle müssen für die Mannschaft arbeiten - auch ich.“

Brumas Vorbild ist Cristiano Ronaldo

Dass Gala-Coach Igor Tudov den beidfüßig starken neuen RB-Dribbler via Bild als schwer erziehbar bezeichnet hat, lächelte der weg. „Ich habe ihm viel zu verdanken, der Coach hat das sicher nicht böse gemeint.“ Sicher nicht. Ralf Rangnicks Ermittlungen im Vorfeld des 12-plus-x-Millionen-Euro-Transfers kamen zu einem anderen Schluss. Demnach sagt Bruma nicht zu allem ja und amen, ist aber sonst nahezu lieb. Unter Tudov spielte Bruma immer. Der ständige 90-Minuten-Stress fiel in Tudovs Welt wohl unter erzieherische Maßnahme. Brumas Vorbild und Held ist Ronaldo. Den Real-Supermann verehrt er - „als Mensch und Fußballer.“ Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit, kommen aus der Jugend von Sporting Lissabon. Im Vergleich zu hünenhaften Kollegen wie Ibrahima Konaté oder Dayot Upamcano ist Bruma ein Hemd. 70 Kilo verteilen sich auf 1,73 Meter. Wenn Bruma beim Wiegen seine XXL-Uhr weglässt, sind es 68,5 Kilo.

Trainingslager in Seefeld steht vor der Tür - Keita mit muskulären Problemen

Am Donnerstag fliegen/fahren Bruma und Co. ins Trainingslager nach Seefeld, checken mittags im todschicken Wellness-Hotel Nidum ein und üben um 16 Uhr erstmals in Tirol. Tipp für mitreisende Fans: Das englische Grün befindet sich in der Mösererstraße. Mittelfeld-Ass Naby Keita hat das letzte Training vorm Camp wegen muskulärer Probleme übrigens verpasst. Zurück in die Trattoria No1. Manchmal trifft man dort auch RB-Geschäftsführer und Verhandlungsfuchs Oliver Mintzlaff. Mintzlaff ist immer in geheimer Mission und spricht so leise, dass man auf seinen Schoß müsste, um etwas zu verstehen. Babis Kirilidis sieht übrigens jünger als 60 aus. Könnte daran liegen, dass er 57 ist. Info: RB-Talent Dominik Franke, 18, wechselt zum VfL Wolfsburg. Vertrag bis 2021. Guido Schäfer/Leon Heyde

KOMMENTIEREN