RB Leipzigs Neuzugang Emile Smith Rowe fällt noch einige Wochen aus

Die Fans von RB Leipzig müssen beim Warten auf den ersten Pflichtspieleinsatz von Neuzugang Emile Smith Rowe noch etwas Geduld aufbringen. Der kurz vor Ende der Winter-Transferperiode auf Leihbasis vom FC Arsenal verpflichtete 18-Jährige laboriert aktuell noch an einer Leistenverletzung. Das gab Trainer Ralf Rangnick im Anschluss an den 3:0(1:0)-Auswärtserfolg gegen Hannover 96 bekannt und fügte hinzu: „Er wird in den nächsten zwei bis drei Wochen noch nicht voll umfänglich mit uns trainieren. Wir müssen jetzt erst mal schauen, dass wir ihn wieder richtig gesund bekommen, er wieder einsteigen kann und wir ihn schnell an unsere Spielweise heranführen.“

Kein Debüt gegen Wolfsburg oder Frankfurt

Ein Debüt gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch im DFB-Pokal oder beim nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ist damit ausgeschlossen. Dennoch setzt Rangnick große Hoffnungen in den englischen Junioren-Nationalspieler: „Er ist sicherlich ein außergewöhnlich begabter Spieler. Wenn er in drei Wochen wieder soweit ist, dass er mit uns trainieren kann, wird er uns sicherlich vor allem dadurch helfen können, dass er auf allen Offensivpositionen in Frage kommt.“ Smith Rowe ist nach Tyler Adams und Amadou Haidara der dritte Leipziger Neuzugang der Winterpause.