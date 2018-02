RB-Leipzig-Neuzugang Lookman: Schuhe erhalten einen Ehrenplatz

Leipzig. Ademola Lookman spielt erst seit kurzem für RB Leipzig, doch nach seinem furiosen Einstand mit seinem ersten Tor in der Bundesliga war er gleich Stadtgespräch. Wichtigster Inhalt dabei: seine Schuhe. Während der Partie gegen Mönchengladbach war der 20-Jährige immer wieder weggerutscht, trotzdem machte er noch einen Treffer. Seine Nocken-Schuhe bekommen bei ihm einen Ehrenplatz, wie er im Interview mit der Leipziger Volkszeitung verriet. „Die bleiben für immer“, kündigte Lookman an.

Aber warum trat er überhaupt mit den Nocken-Schuhen an? „Der Rasen in England ist anders als hier, in England spielen viele mit Nocken“, sagte Lookman. Doch nun wisse er, dass es in der Bundesliga anders sei und wolle sich dementsprechend verhalten.