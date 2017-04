RB Leipzig nimmt im Juli an internationalem Turnier in London teil

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig nimmt in der Vorbereitung auf die kommenden Spielzeit an einem internationalen Turnier in London teil. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Am 29. und 30. Juli bilden in Englands Hauptstadt neben Leipzig und Gastgeber FC Arsenal noch der FC Sevilla sowie Benfica Lissabon das Teilnehmerfeld.