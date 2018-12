Leipzig. Strafen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik: Bei Verstößen gegen die eigene Stadionordnung kennt RB Leipzig keinen Spaß. Die jüngsten Vorfälle: Vergangene Woche beim Europa-League-Spiel in Salzburg zünden einige der 2500 RB-Anhänger Bengalos. Während des Fanmarsches als auch vor der Partie im Stadion. RB-Boss Oliver Mintzlaff will die verbotenen Rauchzeichen im Keim ersticken, lässt wenige Stunden später öffentlichkeitswirksam über die hauseigenen Kanäle verkünden: „Wir werden alles für die Ermittlung der Täter tun und diese bestrafen – sie werden bei RB Leipzig keine Spiele mehr sehen. Zudem werden wir für die identifizierten Täter bundesweites Stadionverbot beantragen und eine mögliche Strafe der UEFA auch auf diese umlegen.“

Was ist passiert? Die Salzburger Polizei sagt auf Nachfrage des Sportbuzzers: „Bei der Menge an Zuschauern und einem vergleichsweise großen Spiel so gut wie nix.“ Wegen Verstößen gegen das österreichische Pyrotechnikgesetz nahmen die Beamten beim Leipziger Fanmarsch am 29. November zwei Anzeigen auf. Anhänger der Rasenballer zündeten während der Choreographie im Gästeblock noch einmal Bengalos. RB Leipzig sichtet nun Videomaterial, hat den FC Salzburg und die Beamten aus Österreich gebeten, bei der Ermittlung der Personalien zu helfen. „Wir sind es unseren Fans und den vielen Familien mit Kindern einfach schuldig, dass wir hier mit der gebotenen Sorgfalt und Härte vorgehen“, sagt Mintzlaff.

In Salzburg ist allerdings nicht zum ersten Mal in dieser Saison Pyrotechnik von RB-Fans gezündet worden. Bereits beim 2:1-Auswärtssieg in Hoffenheim Ende September stieg nach einem Tor der Rasenballer roter Rauch im Gästeblock auf. Nun will der junge Verein, der 2019 zehn Jahre alt wird, diese Entwicklungen früh unterbinden. Deshalb hat Mintzlaff in seinem Statement klare Kante gezeigt.