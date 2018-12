RB Leipzig: Pleite mit Nachwehen

Anzeige

Salzburg. Die Roten Bullen in Salzburg: Sportlich dünn, das 0:1 beim Ösi-Meister weist aufs – redlich verdiente – Aus in der Europa League hin. Die Fans der Roten Bullen in Salzburg: Quantitativ klasse (2500), qualitativ nicht immer und überall. Widerstand gegen die Staatsgewalt – eine Festnahme. Pyro auf dem Fanmarsch vom Bahnhof in die Red-Bull-Arena – die Salzburger Polizei ließ Gnade vor Recht ergehen. Pyro im Stadion – die Uefa wird RB zur Kasse bitten. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff verspricht unnachgiebige Anstrengungen bei der Identifizierung der Missetäter. „Sie werden bei RB Leipzig keine Spiele mehr sehen.“ Außerdem werde ein bundesweites Stadionverbot angestrengt und eine eventuelle Uefa-Strafe auf die Täter umgelegt.

Die Aufarbeitung der Niederlage seitens Cheftrainer/Sportdirektor Ralf Rangnick – von entwaffnender Offenheit. Kann man so machen, kann man auch anders machen. Diplomatischer. Rangnick, 60, hätte nach dem El Dosico sagen können: „Wir sind mindestens so heiß wie Salzburg und Frankfurt auf die Europa League. Wir flaggen jetzt gemeinsam mit unseren Fans halbmast und gehen in uns.“ RR sagte: „Unsere Priorität liegt auf der Bundesliga, unser großes Ziel ist und bleibt das Erreichen der Champions League. Ein Ausscheiden wäre nicht bitter für uns.“ Rangnick hätte sagen können: „Wir wollen englische Wochen, wollen den Spagat Bundesliga und Europa, sind biegsam wie Katarina Witt. Von Hoffenheim lernen, heißt siegen lernen? Geht‘s noch?“ RR sagte: „Ich glaube nicht, dass sich unsere Chancen auf eine bestmögliche Bundesliga-Saison durch ein Ausscheiden verringern würden. Wenn sich Hoffenheim letzte Saison nicht in der Winterpause von der Europa League verabschiedet hätte, wären sie ganz sicher nicht in die Champions League gekommen.“

Rangnick hätte sagen können: „Salzburg war in beiden Spielen gegen uns besser, griffiger, williger, agiler. Sie waren auch wacher, obwohl sie in einer einschläfernden Liga spielen.“ RR sagte: „Wir spielen in der Bundesliga gegen Gegner, bei denen du nicht einen Gang zurückschalten kannst. Salzburg spielt in einer Liga, in der sie gewinnen, ohne 100 Prozent geben zu müssen.“ Ralf Rangnick hätte sich auch zum seltsamen Gebaren der ausgewechselten Herrschaften Nordi Mukiele, Marcelo Saracchi und Jean-Kevin Augustin äußern können. Beispielsweise so: „Wir tragen keinen mit der Sänfte vom Platz. Wer sich über das Team stellt, muss die Spiele regelmäßig alleine entscheiden. Das ist mir bei keinem der drei erinnerlich.“ RR sagte übers ausgewechselte Trio, dass er die Szenerie nicht gesehen hat.

