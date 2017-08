RB Leipzig: Polizisten verhöhnen Timo Werner mit Song

Kein Bundesliga-Spieltag ohne Aufreger! Die kuriose Verletzung von Nicolai Müller, die Foto-Panne von Timo Werner beim FC Schalke 04: Darüber hat die Liga an diesem Wochenende geredet. © imago/Montage

Ist das unglücklich: HSV-Torjäger Nicolai Müller hat sich einen Kreuzbandriss beim Jubeln zugezogen. Nach seinem Slapstick-Jubel beim Siegtor gegen den FC Augsburg (1:0) in der 9. Minute dachten viele noch an einen Scherz. Müller sprang vor lauter Freude kurz vor der Eckfahne hoch, drehte sich und kam unglücklich auf - Der 29-Jährige fiel hin und verdrehte sich das Knie. Am Tag darauf folgte die Schock-Diagnose. Er wird sicher die komplette Hinrunde und womöglich sogar die erste Hälfte der Rückrunde verpassen. © imago/Montage

Doppelter Ärger für RB Leipzigs Timo Werner beim Gastspiel des Vizemeisters auf Schalke: Neben Pfiffen vor dem Anpfiff und bei jeder Ballberührung sowie Schmähgesängen ("Timo Werner ist ein H*sohn") während des Spiels, wurde Werner auch noch auf dem Schalker Videowürfel geschwärzt: Wie üblich wurden alle Spieler vor der Partie mit ihrem Porträt und der Rückennummer vorgestellt – auch Werner. Nur: Ausgerechnet beim Confed-Cup-Sieger fehlte das Bild. Hatte das der FC Schalke wegen der Schwalben-Affäre der vergangenen Saison extra gemacht? Schalkes Manager Christian Heidel grollte: "Das hat mich sehr geärgert. Leider hat die DFL zu zwei der RB-Spieler keine Fotos geschickt, einer war Timo Werner. Aber das hätte man dennoch besser lösen können" © imago/Montage

Diese Reaktion der DFL war deutlich: "Nicht hinnehmbar" seien die Probleme des Dienstleiters Hawkeye, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Nach der gelungenen Bundesliga-Premiere am Vortag beim Bayern-Sieg gegen Leverkusen sorgten am Samstag technische Probleme für Verdruss und Frust. Bei den Partien Hoffenheim gegen Bremen (1:0) und Hertha gegen Stuttgart (2:0) kam der Video-Assistent erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Beim Spiel Hamburg gegen Augsburg (1:0) fiel das technische Hilfsmittel ganz aus. Zudem stand bei keinem Spiel die zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen vorgesehene kalibrierte Hilfslinie zur Verfügung. Für nächste Woche kündigte die DFL ein Krisengespräch an. © imago

Fan-Ärger und Hubschraubereinsatz beim Start in die neue Saison: Während der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund mussten Polizeikräfte offenbar eine wüste Prügelei zwischen Zuschauern aus beiden Lagern verhindern. Der Grund: Ein gestohlenes Wolfsburg-Banner, das die BVB-Fans zerstörten. Zuschauer, die in Teilen der Wolfsburger Ultra-Bewegung zuzurechnen sind, verließen daraufhin ihre Plätze in der Nordkurve, um über die Gegengerade zum Gästeblock zu gelangen, was die Polizei zu verhindern versuchte - Dazu war allerdings Verstärkung nötig, drei Hubschrauber der Bundespolizei brachten nach Spielschluss zusätzliche Einsatzkräfte zur Arena, wo beide Fanlager konsequent getrennt wurden. Drei Polizisten wurden bei dem Spiel verletzt. © imago Montage

Das war peinlich! Pay-TV-Sender Sky sendete seine gesamte Halbzeitanalyse mit den Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder beim BundesligaTopspiel zwischen dem, FC Schalke 04 und RB Leipzig komplett ohne Ton. Seit dieser Saison wird nicht mehr direkt aus dem Stadion gesendet, sondern aus einem Studio im Sky-Sendezentrum in München. Offenbar klappt das noch nicht pannenfrei. Während des gesamten Wochenendes gab es immer wieder Ton- und Bildaussetzer. Das hat TV-Konkurrent Eurosport am Freitag besser hinbekommen. © imago