RB Leipzig-Profi Emil Forsberg muss Länderspiele absagen

Stockholm. Ohne Emil Forsberg muss Schweden die beiden Länderspiele gegen Österreich am Donnerstag sowie gegen die Türkei am Montag bestreiten. Der Regisseur von Fußball-Bundesligist RB Leipzig laboriert an Leistenbeschwerden und reiste deshalb aus dem Vorbereitungstrainingslager der Schweden wieder ab, wie der schwedische Verband mitteilte. Auch Martin Olsson von Swansea City steht den Nordeuropäern wegen Wadenproblemen nicht zur Verfügung.