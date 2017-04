RB-Leipzig-Profi Klostermann hofft auf Comeback noch in dieser Saison 

Leipzig - Lukas Klostermann hofft bei RB Leipzig auf ein Comeback noch in dieser Fußball-Saison. «Dafür kämpfe ich natürlich», sagte der Innenverteidiger und Olympia-Silbermedaillengewinner am Samstag in der Halbzeitpause der Partie des Bundesliga-Aufsteigers gegen den SV Darmstadt 98: «Ob es dann reicht, wird man sehen.»

Klostermann hatte sich am 13. September im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Anfang März waren bei einer Untersuchung Verwachsungen festgestellt worden, die sich durch die Belastungen gebildet hatten. Diese hatten durch einen Eingriff entfernt werden müssen.