Leipzig (dpa). Neujahrsgrüße aus dem Warmen: Vor dem Trainingsauftakt am kommenden Freitag hat mancher Profi von Bundesligist RB Leipzig eine Auszeit in der Ferne genossen. Mittelfeldspieler Konrad Laimer (21) wünschte am Dienstag via Instagram von den Malediven ein schönes neues Jahr – barfuß und lässig in Bermuda-Shorts und mit Sommerhut. Sein drei Jahre älterer österreichischer Landsmann Marcel Sabitzer feierte im Oman mit der «Liebe meines Lebens» ins neue Jahr, wie der Offensivspielers neben dem Foto mit seiner schwangeren Freundin bei Instagram schrieb.