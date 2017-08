RB Leipzig: Ralf Rangnick am Freitag zu Gast in der LVZ-Kuppel

Leipzig. Bereits zum fünften Mal ist Ralf Rangnick Star-Gast beim Kuppeltalk in den heiligen Hallen der LVZ. Der Sportdirektor der Rasenballer schwebt direkt von der Champions-League-Auslosung in Monaco ein, wird unseren Leserinnen/Lesern erklären, wie der Tag im Fürstentum lief und wie RB Leipzig gedenkt, die Gruppenphase in de Königsklasse zu überstehen. Rangnick kommt mit einer Auszeichnung der Sport-Bild und einer Bundesliga-Auftakt-Niederlage auf Schalke im Gepäck zum Talk mit Guido Schäfer. Am Sonntag empfangen die Roten Bullen den SC Freiburg.