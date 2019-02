RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick steht gegen Stuttgart vor schweren Entscheidungen

Während Ralf Rangnick in den vergangenen Spielen eine Vielzahl an Ausfällen kompensieren musste, stehen für RB Leipzigs Trainer vor der Auswärtspartie am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) schwere Personalentscheidungen an. Mit Ibrahima Konaté drängt beispielsweise einer der formstärksten Spieler der vergangenen Wochen nach seiner Gelbsperre wieder in die Start-Elf. „Es ist nach dem Frankfurt-Spiel nicht einfach, dem ein oder anderen zu erklären, dass er gegen Stuttgart nicht spielt“, sagte Rangnick und fügte hinzu: „Mir ist es trotzdem lieber so, als wenn es anders wäre.“ Viel hänge nun davon ab, ob RB mit drei oder zwei zentralen Verteidigern aufläuft. Diese Entscheidung sei noch nicht gefallen.