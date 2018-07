RB Leipzig: Chefcoach Rangnick erklärt das neue Trainermodell

RB Leipzigs Sportdirektor wird zusammen mit Jesse Marsch von den New York Red Bulls und zwei weiteren Assistenten in der kommenden Saison die Roten Bullen trainieren.

Anzeige

Jetzt ist es auch offiziell: Ralf Rangnick wird neuer Cheftrainer bei RB Leipzig. Ihm zur Seite stehen der US-Amerikaner Jesse Marsch (kommt von Red Bull New York), Robert Klauß (kommt von der U19) und Lars Kornetka (kommt von Bayer Leverkusen).

DURCHKLICKEN: Mal als Trainer, mal als Sportdirektor. Ralf Rangnicks Karierre bei RB Leipzig in Bildern. Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © Christian Modla Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © GEPA Pictures (Archiv) Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © imago Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © GEPA Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © dpa Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © dpa Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © Christian Modla Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © imago Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © imago Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © dpa Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © Jan Woitas Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © Imago Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © Jan Woitas Ralf Rangnick übernimmt zum zweiten Mal den RB-Trainerposten. © dpa/Marius Becker

Anzeige

Neuer Athletiktrainer wird Daniel Behlau (kommt von Schalke 04) für Nick Dietrich (geht zum DFB). Teampsychologe wird Max Pelka (bisher U15) der auf Sascha Lense (Dynamo Dresden) folgt.

„Wir sind überzeugt, dass wir die sinnvollste Lösung getroffen haben“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Für Rangnick wird es jetzt höchste Zeit, dass es wieder losgehe. Seit dem 17. Mai habe der Verein nach einer Lösung für die neue Saison gesucht. „Es haben sich einige Trainer angeboten auch nur ein Jahr für uns zu arbeiten“, so Rangnick. Gesprochen habe RB aber nur mit Julian Nagelsmann. Bei dem Hoffenheimer Coach sei schnell klar gewesen, dass er noch ein Jahr bei seinem jetzigen Verein bleibe wolle.

BREAKING: Ralf Rangnick will take over as #DieRotenBullen head coach for the 2018/19 season 🔴⚪ Gepostet von RB Leipzig am Montag, 9. Juli 2018

Diskutiert wurde auch eine Cheftrainerlösung mit Jesse Marsch. „Er ist ein Typ dafür“, findet Rangnick. Gegen den Amerikaner haben aber seine Unerfahrenheit in der Bundesliga und die mangelnden Deutschkenntnisse gesprochen. „Ich habe es damals bei Wolfsburg mit Steve McClaren gesehen, da musste jeder Satz hin und her übersetzt werden“, so Rangnick. Marsch hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, erklärte Mintzlaff und bleibe auch kommende Saison unter Nagelsmann Teil des Trainerteams. Er zieht mit seiner Frau und drei Kindern von New York nach Leipzig.

​Rangnick kennt jeden im Verein

Rangnick hat jeden einzelnen Spieler des aktuellen Kaders selbst verpflichtet. Neun von ihnen haben sogar schon in der Mannschaft gespielt, mit der er 2015/2016 bei seinem letzten Einjahreseinsatz als Coach in die Bundesliga aufstieg. Zudem kennt der 60-Jährige die Gegner im Fußball-Oberhaus wie seine Westentasche. Aber was würde passieren, wenn der Mastermind des Vereins in dieser Saison vier, fünf Spiele am Stück verliert? „Er hat einiges hier geleistet. Mit solchen Negativszenarien beschäftigen wir uns nicht. In schwierigen Zeiten werden wir zusammen Lösungen findet“, sagt Mintzlaff.

Mit Kornetka holt Rangnick einen alten Weggefährten nach Leipzig. Beide Übungsleiter arbeiteten schon in Hoffenheim und bei Schalke 04 zusammen. Rangnick beschrieb ihn als cotrainierenden Videoanalysten. Kornetka werde bei jeder Einheit mit auf dem Platz stehen.

Klauß kommt mit der Empfehlung des Jahrgangsbesten von der Fußballlehrerschulung. „Das ist schon fast Tradition in Leipzig“, spielte Rangnick auf den ehemaligen Musterschüler Alexander Zorniger an. Klauß sei als bisheriger Nachwuchscoach die ideale Verbindung zur U17 und U19. Der Psychologe Max Pelka arbeitete bisher mit der U15 von RB und ist laut Rangnick ein „sehr interessanter“ junger Mann. Der 30-Jährige spielte einst selbst, allerdings unterklassig in der Oberliga Westfalen bei TuS Haltern. An der Ruhr-Universität Bochum forschte er zur Motivation von Torhütern vor dem Elfmeter.

​Kein Übergangsjahr

Rangnick und Mintzlaff betonten: Die neue Saison werde kein Übergangsjahr. Und der Geschäftsführer erklärte, warum es keine Doppelspitze mit Rangnick und Marsch geben wird. „Einer muss den Hut aufhaben, eine Doppelfunktion hätte keinen Sinn gemacht“, so Mintzlaff. Die Konstellation sei aber diskutiert worden.