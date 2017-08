RB Leipzig: Rangnick zerstreut Zweifel an Neuzugängen

„Wir haben Platz zwei geholt und über weite Strecken begeisternden Fußball gespielt. Aus so einer funktionierenden und eingespielten Einheit musst du erstmal einen verdrängen“, sagt der 59-Jährige in einem Interview mit dem Sportbuzzer, das am Samstag erscheint. Was die Neuen bräuchten, sei vor allem Zeit, um das Spielsystem zu verinnerlichen. „Dass diesbezüglich noch nicht alles perfekt ist, ist zu diesem Zeitpunkt völlig normal.“