RB Leipzig reist zur Mannschaft der Stunde nach Düsseldorf

Mit Fortuna Düsseldorf trifft RB Leipzig am Sonntag (18 Uhr) auf die Wundertüten der Bundesliga: 1:7-Niederlage gegen Frankfurt, 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Dortmund, furioses 3:3-Unentschieden gegen den deutschen Rekordmeister; dazu die Posse um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel – all das gab es in dieser Saison beim Aufsteiger vom Rhein schon zu erleben.

Es läuft bei der Fortuna

Aktuell schwimmt die Fortuna auf einer Euphorie-Welle. Die vergangenen vier Bundesliga-Partien wurden alle gewonnen. Neben dem BVB mussten sich mit Hannover, Freiburg und Augsburg drei direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen RB Leipzig würde Düsseldorf nun sogar einen Vereinsrekord einstellen. Nur in den beiden Spielzeiten 73/74 und 79/80 gelangen bisher fünf Erfolge am Stück. Dass die Rot-Weißen derzeit zudem sieben Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz haben, ist vor allem Dodi Lukebakio zu verdanken. Der 21-jährige Belgier kam vor der Saison auf Leihbasis vom FC Watford und hat bereits sieben Mal getroffen, darunter drei Mal gegen den FC Bayern München.

Gegen den Rekordmeister gelang Düsseldorf in der letzten Minute der Ausgleich, beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hannover traf Oliver Fink in der zweiten Minute der Nachspielzeit und auch zum Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg schaffte die Fortuna kurz vor Schluss den Sieg. Die späten Treffer stehen sinnbildlich für die mentale Stärke der Mannschaft, die auch Funkel nicht entgangen ist. Als Anfang des Jahres sein Abschied zum Saisonende festzustehen schien, sagte der 65-Jährige: „Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark ist. Ab Sommer bin ich dann Rentner.“ Am Ende kam es anders, die Fortuna-Fans protestierten gegen den Abschied und der Verein lenkte ein.

Die geballte Erfahrung

Obwohl er in seiner Karriere von Hertha BSC über Eintracht Frankfurt und Hansa Rostock bis zum TSV 1860 München bereits Vereine in der ganzen Republik trainiert hat, scheint Funkel zu Fortuna Düsseldorf – er ist im nur einen Sprung über den Rhein entfernten Neuss geboren – eine ganz besondere Beziehung aufgebaut zu haben, die nicht er seit dem Ende der Hinrunde Früchte trägt. Der Älteste und einer der erfahrensten Trainer der Liga holt dabei aus seiner Mannschaft genau das raus, was in ihr steckt. So gibt er ihr das nötige Selbstbewusstsein, um von Zeit zu Zeit über sich hinaus zu wachsen. Während bei direkten Konkurrenten wie Hannover oder Stuttgart auf der sportlichen Talfahrt mit Worten wie "hätte", "würde" und "wenn" hantiert wird, arbeitet Funkel in Düsseldorf mit wohltuender Sachlichkeit und den zur Verfügung gestellten Ressourcen.