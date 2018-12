RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

0:1, 0:1 – und Aus? Mit zwei Pleiten bei Celtic Glasgow und beim FC Salzburg hat sich die Ausgangsposition der Roten Bullen vor der Partie RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) zugespitzt. Anders gesagt: Leipzig hat den Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr in der eigenen Hand, sondern ist vor dem Spiel gegen die ausgeschiedenen Norweger auf Schützenhilfe des FC Salzburg in Glasgow angewiesen. Gelingt dem Bruderklub aus Österreich ein Sieg im „Paradise“ und schlägt RBL den norwegischen Rekordmeister, ist man dank des gewonnenen Direkt-Vergleichs gegen Celtic doch noch weiter. Salzburg steht bereits als Sieger der Gruppe B fest. 19 Tickets von 32 sind am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase noch zu vergeben.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Trondheim Rosenborg Trondheim - RB Leipzig (1:3) ©

Anzeige

„Wir wollen RB Schützenhilfe leisten“, sagt Salzburgs Trainer Marco Rose vor der Partie in Glasgow und auch RBL-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick setzt auf die Roten Bullen aus Österreich: „Wenn sie so spielen, wie in den bisherigen fünf Spielen, halte ich es für möglich, dass sie auch in Glasgow gewinnen.“ Ergebnis-Apps werden also am Donnerstag in der Red Bull Arena gefragt sein…

RB Leipzigs Kapitän Willi Orban wünscht sich im Falle einer Qualifikation für die nächste Runde in der Europa League einen namhaften Gegner. © dpa

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jan Age Fjörtoft hat Leipzig ebenfalls noch nicht abgeschrieben. „Ich glaube, dass RB Leipzig seine Pflicht erfüllt und Rosenborg schlagen wird. Ob im anderen Spiel das passende Ergebnis zustande kommt, halte ich jedoch für schwierig. Aber wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der Norweger in einem Interview mit der offiziellen Online-Präsenz von RB Leipzig. Die Roten Bullen präsentierten sich zuletzt in der Bundesliga beim 0:3 in Freiburg desolat.

​50 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Ingo Hertzsch (39): Der ehemalige Bundesligaprofi wechselte 2009 zu RB Leipzig. Vier Jahre spielte der Mann aus Meerane für den jungen Verein und beendete mit 36 Jahren seine Karriere. Heute ist er als Fanbeauftragter für die Roten Bullen tätig. ©

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim live im TV?

Der Sender NITRO überträgt RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag ab 21 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Die Übertragung aus Leipzig beginnt um 20.15 Uhr, zuvor gibt es – nicht nur für SGE-Fans interessant – die letzte Folge der Dokumentation „Eintracht Frankfurt – Countdown für Europa“ mit einem exklusiven Einblick hinter die Kulissen des hessischen Europa-League-Teilnehmers. Reporter bei RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim ist Marco Hagemann. Neben ihm als Co-Kommentator: Steffen Freund. Moderation: Laura Wontorra, Experte ist Roman Weidenfeller. Beim Streamingdienst DAZN ist Jan Platte der Reporter, während Ralph Gunesch als Experte fungiert.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Der Sender NITRO zeigt RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim auch über das Online-Angebot von tvnow.de. Dieser Stream ist jedoch kostenpflichtig.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Wer noch kein Kunde von DAZN ist, kann das Spiel RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim kostenlos im Livestream sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer das Spiel ohne ein mögliches Abo sehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Live-Stream zum EL-Spiel RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim bezahlen zu müssen. Dafür muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?