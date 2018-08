RB Leipzig rutscht ins Mittelfeld der Tabelle ab

⚫️⚪️



Unser Ausweichtrikot für die Saison 2018/19 ist da 😎🤙🏻 und ab sofort exklusiv in unseren RB Fanshops am Neumarkt und Stadionvorplatz erhältlich. Ab Freitag gibt's das Trikot dann auch in unserem 💻 Onlineshop.#SchwarzAufWeiss @nikefootball @NikeDe pic.twitter.com/2U63mNiWta