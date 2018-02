RB Leipzig schwitzt stilvoll an – letzter Faktencheck vorm Spiel in Neapel

Anzeige

Neapel. Warmmachen unter Kronleuchtern: Vor dem Europa-League-Hinspiel beim SSC Neapel hat RB Leipzig am Donnerstag einen noblen Konferenzsaal im Teamhotel zum Trainingsraum umfunktioniert. Die Mannschaft um Kapitän Willi Orban schwitzte auf dem Ergometer an. Zwischen Wandgemälden und schweren Vorhängen flog auch ein Volleyball durch den Raum, wie Fotos auf Twitter zeigten. Locker machen vor dem Top-Duell am Abend (21.05 Uhr) heißt die Devise. Wir haben vor dem Spiel die letzten Fakten.

Personalsituation

Trainer Ralph Hasenhüttl muss auf drei Akteure verzichten: Ademola Lookman ist in Leipzig geblieben, weil er wegen seiner Einsätze beim FC Everton in der Europa League für RBL nicht spielberechtigt ist. Stefan Ilsanker sitzt eine Gelb-Rot-Sperre ab. Marcel Halstenberg fehlt mehrere Monate wegen seines Kreuzbandrisses. Die positive Nachricht: Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg steht nach zweimonatiger Bauchmuskelverletzung erstmals wieder im Kader. Beim Gastgeber fehlt Toptorschütze Dries Mertens, der ebenso wie Zinédine Machach gesperrt ist. Einige Akteure bei den Italienern sind angeschlagen oder sollen für die Liga geschont werden. Ob zum Beispiel Rekordtorschütze Marek Hamsik spielt, ließ Trainer Maurizio Sarri offen.

Gegner

Leipzigs Europa-League Gegner: SSC Neapel

Statistik

Neunmal traf Neapel im heimischen Stadion bereits auf deutsche Teams im Europapokal: Viermal gewannen die Italiener, zweimal gab es ein Remis, dreimal gingen sie als Verlierer vom Platz. Drei dieser vier Siege fuhr der SSC auf dem Weg zum Uefa-Pokal-Triumph 1988/89 ein. Gegen Lok Leipzig gab es in Neapel einen 2:0-Sieg in der zweiten Runde, im Halbfinale wurde der FC Bayern München (2:0) bezwungen und im Endspiel gab es einen Triumph über Stuttgart (2:1). Die Italiener nehmen zum sechsten Mal in den letzten acht Jahren an der Zwischenrunde der Europa League teil. Für RB Leipzig ist es das erste Spiel in diesem Wettbewerb überhaupt. Napoli hat in der laufenden Saison drei der vier Heimspiele im Europapokal gewonnen. In der Europa League ist die Mannschaft von Maurizio Sarri vor eigenem Publikum seit 13 Partien ungeschlagen. Die Leipziger gewannen eine ihrer drei Auswärtspartien in Europa: Mit 4:1 in Monaco.

Vorzeichen

Schiedsrichter

Der portugiesische Schiedsrichter Artur Dias leitet das Hinspiel am Donnerstagabend (21.05 Uhr) im Sechzehntelfinale der Europa League zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel. Der 38-Jährige ist seit 2004 Referee in Portugals höchster Spielklasse und pfeift seit 2010 internationale Duelle. Dias hat noch nie eine Partie der Leipziger oder Neapolitaner begleitet. In dieser Saison pfeift er nach drei Champions-League-Einsätzen sein erstes Spiel in der Europa League.

Fans

Etwa 1500 RB-Fans haben die 1500 Kilometer lange Reise nach Neapel auf sich genommen. Einen Fanmarsch gibt es diesmal nicht, weil ihn die italienischen Behörden untersagt haben. Dafür am Nachmittag einen zentralen Treffpunkt der Schlachtenbummler aus Leipzig am Hafen in Neapel. Das mehr als 60.000 Zuschauer fassende Stadio San Paolo wird erschreckend leer sein. Knapp 9000 Karten waren bis zum Mittwoch erst verkauft worden.

