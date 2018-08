RB Leipzig siegt mit 3:1: Später Gegentreffer bringt Spannung

Leipzig. Ein wehrhafter Gegner, eine ausbaufähige Quote aus Chancen/Toren, nur drei Tore statt sechs, sieben, acht davon: RB Leipzig kommt in der Europa-League-Qualifikation nur zu einem 3:1 (1:0)-Sieg gegen CS Universitatea Craiova, hätte viel höher gewinnen können, müssen. Die Tore des drückend überlegenen Favoriten erzielten vor 16648 Fans Abwehrmann Ibrahima Konate (25.), Matheus Cunha (77.) und Yussuf Poulsen. Martics 3:1 in der letzten Sekunde bringt Spannung. Am Donnerstag, 18.30 Uhr, spielen die Roten Bullen beim rumänischen Pokalsieger und vor 30000 heißblütigen Fans um den Einzug in die beiden Play-off-Partien gegen Sorja Luhansk oder Sporting Braga. Wenn es Willi Orban und Co. bis dahin schaffen, schlägt auch endlich die Europa-League-Erfolgsprämie auf den Konten der Spieler ein.