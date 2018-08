RB Leipzig: Spiel gegen Luhansk ist live im TV zu sehen

Für die Partie in den Play Offs um die Teilnahme an der Europa League gegen Luhansk haben die RB-Fans nun Planungssicherheit. Der MDR überträgt die Begegnung am Donnerstag live, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Los geht’s um 20.15 Uhr, Anstoß ist um 20.30 Uhr.