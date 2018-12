Jubel, Trubel, Blitzlichtgewitter: RB Leipzig feiert Weihnachten

Leipzig. Blitzlicht-Gewitter und Roter Teppich vor der Alten Wollkämmerei (Berliner Brücke). Die In-Eventlocation hat sich herausgeputzt für die Roten Bullen, die Gesprächs- und Partygrundlage für die Weihnachstfeier war vom Feinsten. Durch den am seidenen Faden hängenden 3:2-Sieg gegen Werder Bremen hat das Team von Cheftrainer Ralf Rangnick Champions-League-Platz vier zementiert und nach dem abendlichen Frankfurter 0:3 gegen Bayern München vier Punkte Vorsprung auf die Europa-League.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom "Roten Teppich"! Marcel Sabitzer mit Freundin Katja Kühne ©

500 freudig erregte RB-Bedienstete flanierten über den Roten Teppich - im Fokus der Kameras natürlich die Club-Bosse sowie die erfolgreichen Fußballer und ihren attraktiven besseren Hälften. Als eines der ersten Pärchen kreuzten Diego Demme und Langzeitfreundin Alina auf. Der Mittelfeldmann war mit knapp 13 Kilometern gegen Werder mehr als alle anderen gelaufen, hatte aber noch ein paar Körner für die After-Work-Party. „Ein bisschen was geht immer“, sagte Demme, „wir freuen uns auf ein paar entspannte Stunden und den Urlaub. Das haben wir uns verdient.“ Der 26-Jährige hat auch deshalb gute Laune, weil er tags zuvor Onkel der zuckersüßen Aliana geworden war. Das Weihnachtsfest verbringt Dauerläufer DD bei seinen Verwandten in Herford. Nächstes Highlight im Leben des jungen D.: Am 27. Dezember heiratet er seine Alina, danach geht es mit Kumpel und Bayern-Star Joshua Kimmich nach Südtirol. Matheus Cunha freut sich auf freie Tage in seiner brasilianischen Heimat, Bremen-Matchwinner Bruma seilt sich Richtung Portugal ab. Boss Rangnick verbringt das Fest der Liebe im schwäbischen Backnang, ehe er am zweiten Weihnachtsfeiertag Richtung Mallorca jettet.

Rangnick lobte die Mentalität der Seinen („fantastisch“) und zeigte sich mit der Vorrunde völlig einverstanden. „Wir haben 31 Punkte, sind noch im DFB-Pokal. Damit bin ich sehr zufrieden.“ Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (am Sonntag ab 11 Uhr beim Spor1-Doppelpass) war nicht minder happy. „Der Sieg war extrem wichtig, gibt uns ein gutes Gefühl und eine gute Ausgangslage fürs neue Jahr.“ Dann gehört Amadou Haidara offiziell zu den Rasenballern. Der Jungstar von RB Salzburg hat in Leipzig einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Mintzlaff, Rangnick und Kapitän Willi Orban richteten bei der Weihnachtsfeier das Wort an die Party-Gäste. RB-Direktor Ulrich Wolter ist gebürtiger Bremer, gönnt Werder nur das Beste. „Nur nicht in den Spielen gegen uns. Ich bin seit 2012 bei RB, liebe den Verein.“