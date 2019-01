RB Leipzig spielt am Sonntag gegen österreichischen Erstligisten

Leipzig. RB Leipzig testet am Wochenende gleich zwei Mal die eigene Frühform. Nach dem Testspiel gegen Galatasaray Istanbul am Samstag in der Red Bull Arena (15 Uhr) tritt die Mannschaft von Ralf Rangnick schon einen Tag später gegen den Wolfsberger AC an. Das Duell mit dem österreichischen Erstligisten findet im RB-Trainingszentrum am Cottaweg statt. Anstoß ist um 12 Uhr. Schön für die Fans: Der Eintritt für das Spiel ist kostenlos. Einlasskarten gibt es laut Verein ab 11 Uhr am Trainingsplatz.