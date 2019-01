RB Leipzig-Stars Werner und Co. zurück an der Stanze

Brasilien, Portugal, Südtirol, Paris, New York, Rio, Dubai und so weiter. Heute kehren die RB-Profis nach 13 Urlaubstagen zurück an die Stanze. Mit Sonne im Herzen und - so Gott in Frankreich und sonstwo wollte - ohne Übergewicht wird ab 11 Uhr am Cottaweg öffentlich geübt. Der geneigte Fan kann sich ein Bild davon machen, wer wie viel, nun ja, drauf hat.

Transfers: Die Winter-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2018/19 Alphonso Davies, Amadou Haidara und Sebastian Rode - nur drei Transfers, die Bundesliga-Klubs in diesem Winter getätigt haben. Der SPORTBUZZER zeigt die Wechsel im Januar. ©

Anzeige

Am 12. Januar, 15 Uhr, steigt in der Red-Bull-Arena gegen Galatasaray Istanbul die Generalprobe vorm Heimspiel-Knüller gegen Tabellenführer Borussia Dortmund (19. Januar, 18.30 Uhr). Bis dahin stehen Fragen epochaler Bedeutung in der Tiefe des Raumes. In Sachen Timo Werner und der Wirkungsweise von Ralf Rangnicks vulkanischem Nackengriff. Wichtig auch: Kevin Kampls Zeh, Emil Forsbergs Leiden, Sinn/Unsinn eines Wintercamp, die Neuen Tyler Adams/Amadou Haidara und die Konzentration aufs Kerngeschäft Bundesliga.

Erstens: 14 von 18 Bundesliga-Clubs bereiten sich in südlichen Gefilden auf die Rückrunde vor. Weshalb gehören die Rasenballer zu den vier Stubenhockern?

In den Naherholungsgebieten Türkei, Spanien oder Portugal gießt es im Januar zuweilen ausdauernd. Vergrößert den Trennungsschmerz von den Lieben. Wer sichere Sonne will, muss nach Südafrika (Werder), Florida (Frankfurt) in den Katar (Bayern). Problem: An- und Abreise verschlingen zwei Tage. Auf die wollte RB-Trainer/Sportdirektor Ralf Rangnick, 60, nicht verzichten. Rangnick: „Die Pause bis zum ersten Spiel ist kurz, wir haben am Cottaweg ideale Bedingungen.“

DURCHKLICKEN: Der große Foto-Jahresrückblick 13. Januar 2018: Aufatmen beim Vizemeister: Nach fünf Spielen ohne Sieg kehrt RB Leipzig mit einem starken Auftritt in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den bis dato Tabellenzweiten und seit elf Spielen ungeschlagenen FC Schalke 04 siegt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl im ausverkauften heimischen Stadion mit 3:1 (1:0). ©

Zweitens: Bleibt Timo Werner treu?

Wenn wahr ist, dass Bayern, Liverpool und Real Madrid hinter dem geölten Blitz her sind, rücken Nestwärme, Spielstil, Nagelsmann in den Hintergrund, spielt Werner seine letzte Rückrunde für Leipzig, dann wird der 22-jährige Nationalspieler, der 2020 ablösefrei ist, im Sommer verkauft. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, 42, im Kicker: „Ein Verein wie wir kann es sich nicht erlauben, mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das haben wir auch so mit ihm und seinem Berater besprochen.“ Borussia Dortmund war 2014 ausreichend flüssig, um Robert Lewandowski an die Bayern zu verschenken. Nachdem der Pole die Borussen in die Champions League geschossen hatte.

Vielleicht kommt aber auch alles anders und Werner verbringt seinen Lebensabend in Leipzig. Weil er hier der Superstar ist und ein auskömmliches Gehalt plus Handgeld fürs Ja-Wort kassiert. Weil seine Herzdame Sächsin ist und hier bleiben will. Weil es in England regnet und die Bayern-Krise abschreckend gewirkt hat Weil Werners Berater Karlheinz Förster Angst vor Rangnicks vulkanischem Nackengriff hat. Den hat Rangnick bereits wirksam bei Jean-Kevin Augustin angesetzt. Der 21-jährige Franzose hält sich neuerdings bei Instagram zurück, will offenbar auf dem Platz glänzen. Von Spock lernen, heißt siegen lernen.

Drittens: Wie fit ist Kevin Kampl?

Der 28-jährige Mittelfeld-Mann gehört zu den Unverzichtbaren des Bundesliga-Vierten, ließ sich nach Zehenbruch wochenlang fit spritzen, opferte seinen Body auf dem Altar des Erfolges. KK kann im Sommer für die Summe X aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag entfleuchen. Das will keiner. Königsweg: Verlängerung und ein paar Hundert Euro mehr im Monat. Kampls Zeh schmerzt übrigens immer noch.

Viertens: Wie schnell gewöhnt sich der 19-jährige Tyler Adams, Neuzugang von Red Bull New York, ans Bundesliga-Tempo und die vergleichsweise winzigen deutschen Steaks?

Der US- Nationalspieler ist zwar jung, hat aber schon 74 Erstligaspiele intus, debütierte am 13. April 2016 in der Major League Soccer. Unter Jesse Marsch. Marsch, 46, seit Sommer Rangnicks Assistent, und Adams firmieren unter Synergieeffekte. New York liefert gegen Bezahlung (Adams kostete drei Millionen Euro) - hat auch lange genug gedauert. Marsch sagt: „Tyler spielt wie ein Mann.“ Rangnick mag Männer.

Fünftens: Wann kann Amadou Haidara helfen?

Der Ex-Salzburger, 20, ist nach Riss des hinteren Kreuzbandes auf gutem Weg, würde lieber heute als morgen ins Teamtraining einsteigen. Realistischer Termin: Februar. Der dynamische Mittelfeldmann (Ablöse 15 Millionen Euro) braucht Geduld. Und vor allem: Stabilität im nicht operierten linken Knie.

Sechstens: Wie geht es Emil Forsberg?

Der Schwede, 28, trug beim 6:0 gegen Nürnberg am 7. Oktober letztmals das RB-Trikot, fehlt seitdem wegen einer komplexen muskulären Störung in südlichen Regionen seines Körpers. Mannschaftstraining und seriöse Comeback-Prognosen - derzeit unmöglich.

Siebtens: Wie segensreich ist die Konzentration auf die Bundesliga?