RB Leipzig startet in die Saison

Leipzig. Aalen als gutes Omen? Ralph Hasenhüttl wäre es zu wünschen. Erst einmal schaffte der 50-jährige Trainer den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Im August 2012 warf er mit dem VfR Aalen seinen späteren Arbeitgeber FC Ingolstadt (3:0) aus dem Wettbewerb. In diesem Jahr sind die Vorzeichen aufgrund des Kontrahenten ebenfalls gut: Alles andere als ein deutlicher Sieg gegen den Verbandsliga-Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen und der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals wären für den Vizemeister eine große Blamage.

Hasenhüttl sagte am Freitag: „Das Weiterkommen in der ersten Runde ist Pflicht. Je eher du die Tore machst, desto einfacher wird’s. Wenn in Aalen für so ein Spiel so viele Zuschauer kommen, dann wollen wir viele Tore erzielen und mit unserem Fußball begeistern.“ An seiner alten Wirkungsstätte im Ostalb-Stadion vor 14.500 Zuschauern soll die Bilanz des Österreichers endlich aufgebessert werden, der zweite Sieg im neunten Pokalspiel als Trainer her.

Alte Nummer eins im Tor

Pünktlich zum Saisonauftakt am Sonntag (15.30 Uhr), hat der RB-Coach nicht nur mit Willi Orban seinen neuen Kapitän bestimmt, sondern auch die Torhüterfrage beantwortet und sich für den ungarischen Nationalkeeper entschieden. „Pete geht als Nummer eins in die Saison, er hat man absolutes Vertrauen und volle Rückendeckung“, sagte Hasenhüttl. Ob Gulacis Konkurrent Yvon Mvogo bis zum Duell mit den Sportfreunden wieder einsatzbereit ist, steht sowieso noch in den Sternen. Nach einem Zusammenprall mit Jean-Kevin Augustin diese Woche im Training plagen den Schweizer Rückenschmerzen. Obwohl der Coach nach der Videoanalyse des Sechstligisten betont, „man müsse den Gegner nicht größer machen, als er ist“, will Hasenhüttl mit der bestmöglichen Elf auflaufen. Als Defizit in der Vorbereitung sah der Trainer noch den Abschluss, wünscht sich deshalb am Sonntag besonders viele Tore.

Compper wird erneut Vater

Routinier Marvin Compper wird beim ersten Pflichtspiel fehlen. Hasenhüttl stellte den 32-Jährigen aus einem besonders schönen Grund frei: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Sein dreijähriger Sohn Elijah hat am Donnerstag einen kleinen Bruder namens Rafael bekommen. Wie bereits angekündigt bleiben auch Emil Forsberg (eitrige Angina), Bernardo (Sprunggelenk) sowie Diego Demme (Knieprellung) zu Hause. Naby Keita, der am Freitag beim Training fehlte, soll hingegen dabei sein. Er wurde mit Magenproblemen zum Arzt geschickt, Hasenhüttl befürchtet aber keinen Ausfall seines Superstars.

28. August: Die Bundesligapremiere in Hoffenheim endet 2:2. Dominik Kaiser beim Torjubel. (@GEPA Pictures) 28. August: Leipzigs Yussuf Poulsen und Hoffenheims Sebastian Rudy im Zweikampf. (@GEPA Pictures) 10. September: Im ersten Heimspiel ist direkt der BVB zu Gast. Naby Keita bejubelt sein Tor zum 1:0. (@GEPA Pictures) 10. September: RB Leipzig setzt sich 1:0 gegen die Dortmunder durch. André Schürrle und Stefan Ilsanker im Kampf um den Ball. (@GEPA Pictures) 17. September: Kantersieg beim Hamburger SV. Mit einem 4:0 endet das Gastspiel bei den Hanseaten. Emil Forsberg und Gideon Jung im Zweikampf. (@GEPA Pictures) 17. September: Für den gebürtigen Leipziger René Adler war es ein besonders bitterer Tag. Hier bekommt er den Ball von Timo Werner nicht zu fassen. (@GEPA Pictures) 21. September: RB Leipzig empfängt Mönchengladbach. Diego Demme im Ballbesitz gejagt von Thorgan Hazard. (@GEPA Pictures) 21. September: RB Leipzigs Oliver Burke und Gladbachs Jannik Vestergaard vor der Ballannahme. Die Partie endet 1:1. (@GEPA Pictures) 25. September: Gastspiel beim 1. FC Köln. Marcel Halstenberg verteidigt den Ball gegen Frederik Soerensen. (@GEPA Pictures) 25. September: Oliver Burke bejubelt sein Tor. Der 1. FC Köln und RB Leipzig trennen sich 1:1. (@GEPA Pictures) 30. September: Augsburgs Philipp Max und Leipzigs Willi Orban kämpfen um den Ball. (@GEPA Pictures) 30. September: Yussuf Poulsen trifft im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Am Ende steht ein 2:1-Sieg zu Buche. (@GEPA Pictures) 16. Oktober: RB Leipzig ist zu Gast in Wolfsburg und weiß erneut zu überzeugen. Hier verteidigt Oliver Burke den Ball gegen Jeffrey Bruma. (@GEPA Pictures) 16. Oktober: Yussuf Poulsen schießt den Ball an Robin Knoche und Maximilian Arnold vorbei. RB gewinnt 1:0. (@GEPA Pictures) 23. Oktober: Werder Bremen ist in der Messestadt zu Gast. Emil Forsberg sichert den Ball gegen Clemens Fritz. (@GEPA Pictures) 23. Oktober: RB-Keeper Peter Gulacsi hat Grund zur Freude. Die Rasenballer feiern eine 3:1-Sieg gegen Werder. (@GEPA Pictures) 29. Oktober: RB Leipzig ist in Darmstadt gefragt. Marcel Halstenberg visiert den Ball an. (@GEPA Pictures) 29. Oktober: Marcel Sabitzer trifft. RB bejubelt einen 2:0-Sieg in der Fremde. (@GEPA Pictures) 06. November: Der FSV Mainz 05 gastiert in der Red Bull Arena. Emil Forsberg schießt auf das Mainzer Tor. (@GEPA Pictures) 06. November: RB siegt 3:1 gegen Mainz. Yussuf Poulsen im Kampf gegen Andre Ramalho und Leon Balogun. (@GEPA Pictures) 18. November: Schwere Auswärtsaufgabe für RB. Es geht zur Werkself nach Leverkusen. Admir Mehmedi und Marvin Compper im Sprint zum Ball. (@GEPA Pictures) 18. November: Es ist ein unterhaltsames Spiel in Leverkusen, das Rb 3:2 für sich entscheidet. (@GEPA Pictures) 25. November: In der zweiten Liga lieferten sie sich spannende Duelle. Nun ist RB in der Bundesliga beim SC Freiburg zu Gast. Naby Keita alleine am Ball. (@GEPA Pictures) 25. November: Am Ende ist es eine klar Angelegenheit. Die Messestädter gewinnen 4:1 im Breisgau. (@GEPA Pictures) 03. Dezember: RB Leipzig empfängt den FC Schalke 04. Yussuf Poulsen beim Torschuss. (@GEPA Pictures) 03. Dezember: Am Ende gewinnt RB 2:1 gegen die Knappen. In Erinnerung bleibt vor allem die inzwischen berühmte Schwalbe von Timo Werner. (@GEPA Pictures) 10. Dezember: Eine unangenehme Auswärtsaufgabe wartet beim FC Ingolstadt. Emil Forsberg verteidigt den Ball gegen Alfredo Morales. (@GEPA Pictures) 10. Dezember: Marcel Sabitzer im Duell um den Ball gegen Almog Cohen und Alfredo Morales. Am Ende kassieren die favorisierten Leipziger eine 0:1-Niederlage. (@GEPA Pictures) 17. Dezember: Hauptstadtclub Hertha kommt zu Besuch in die Red Bulle Arena. Hier ist Bernardo am Ball. (@GEPA Pictures) 17. Dezember: Die Hausherren haben allen Grund zum Jubeln, gewinnen 2:0. (@GEPA Pictures) 21. Dezember: Kurz vor Weihnachten kommt es zum lang ersehnten Spitzenspiel. Rb Leipzig reist zum FC Bayern München. (@GEPA Pictures) 21. Dezember: Diego Demme am Ball, verfolgt von Franck Ribery. Die Bayern stellen die Machtverhältnisse klar, gewinnen klar 3:0. (@GEPA Pictures) 21. Januar: Die Hinrunde endet im neuen Jahr gegen Eintracht Frankfurt. Bernado Fernandes da Silva am Ball neben Mijat Gacinovic. (@GEPA Pictures) 21. Januar: Peter Gulacsi verteidigt sein Tor. RB gewinnt 3:0. (@GEPA Pictures) 28. Januar: Naby Keita und Marvin Compper im hitzigen Gespräch mit dem Schiedsrichter beim Spiel gegen Hoffenheim. 28. Januar: RB Leipzig entscheidet "El Plastico" schließlich 2:1 für sich. Hier wird Naby Keita wird von Sebastian Rudy gestört. (@GEPA Pictures) 04. Februar: RB Leipzig ist zu Gast beim BVB. Dayot Upamecano wird hier von Marco Reus weggegrätscht. (@GEPA Pictures) 04. Februar: Ousmane Dembele auf den Fersen von Rani Khedira. Ein zweites Husarenstück gegen Dortmund gelingt nicht. Die Hausherren gewinnen 1:0. (@GEPA Pictures) 11. Februar: Davie Selke vor dem Tor des Hamburger SV. Ihm gelang kein Treffer. (@GEPA Pictures) 11. Februar: Auf die Gala im Hinspiel folgt das Debakel im Rückspiel. 0:3 unterliegt RB den Hamburgern. Naby Keita, Willi Orban und Marcel Halsenberg ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. (@GEPA Pictures) 19. Februar: In Mönchengladbach will RB zurück in die Erfolgsspur finden. Diego Demme umzingelt von Fabian Johnson und Mahmoud Dahoud. (@GEPA Pictures) 19. Februar: RB gewinnt 2:1 in Gladbach, auch dank eines Tores von Emil Forsberg, der hier mit Diego Demme und Benno Schmitz jubelt. (@GEPA Pictures) 25. Februar: Kann RB Leipzig im Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Pleite gegen Hamburg vergessen machen? Stefan Ilsanker und Marcel Halstenberg mit vollem Körpereinsatz im Kampf um den Ball mit Pawel Olkowski. (@GEPA Pictures) 25. Februar: Timo Werner trifft. Am Ende gewinnen die Rasenballer das Duell mit den Kölnern 3:1. (@GEPA Pictures) 03. März: Gastspiel beim FC Augsburg. Benno Schmitz am Ball zusammen mit Raphael Framberger und Emil Forsberg. (@GEPA Pictures) 03. März: Cheftrainer Ralph Hasenhüttel verfolgt gespannt den Spielverlauf. Augsburg und Leipzig trennen sich 2:2. (@GEPA Pictures) 11. März: Der VfL Wolfsburg ist in der Red Bull Arena zu Gast. Federico Palacios und Jakub Blaszcykowski im Zweikampf. (@GEPA Pictures) 11. März: Willi Orban und Mario Gomez zeigen Kopfballstärke. Endstand. RB unterliegt den im Abstiegskampf befindlichen Wolfsburgern 0:1. (@GEPA Pictures) 18. März: Nächster Halt: Werder Bremen. Diego Demme auf Verfolgungsjagd gleich hinter Robert Bauer. (@GEPA Pictures) 18. März: In Bremen ist für die Leipziger nichts zu holen. Peter Gulacsi muss drei Mal hinter sich greifen. Am Ende steht ein 0:3. (@GEPA Pictures) 01. April: Die Fans des RB Leipzig feuern ihr Team an. Gegen Darmstadt soll ein Sieg her. (@GEPA Pictures) 01. April: Hier wird Naby Keita bedrängt. Die Darmstädter haben RB insgesamt aber zu wenig entgegenzusetzen. Leipzig gewinnt 4:0. (@GEPA Pictures) 05. April: RB Leipzig ist zu Gast in Mainz. Dayot Upamencano macht Platz für Timo Werner. (@GEPA Pictures) 05. April: Naby Keita und Dayot Upamecano verteidigen den Ball gegen Robin Quaison und Jhon Cordoba. Leipzig holt die Auswärtspunkte, gewinnt 3:2. (@GEPA Pictures) 08. April: Die strauchelnden Leverkusener reisen nach Leipzig. Emil Forsberg im gegnerischen Strafraum. (@GEPA Pictures) 08. April: Freistoß für Leverkusen. Der Versuch bringt nichts. RB gewinnt 1:0. (@GEPA Pictures) 15. April: Zweites Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg. Die Cheftrainer Ralph Hasenhüttl und Christian Streich begrüßen sich. (@GEPA Pictures) 15. April: Yussuf Poulsen im Kopfballduell mit Amir Abrashi. RB lässt den Breisgauern keine Chance und gewinnt deutlich 4:0. (@GEPA Pictures) 23. April: Schweres Spiel für Timo Werner: RB muss in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 ran. Daniel Caligiuri und Marcel Halstenberg jagen den Ball. (@GEPA Pictures) 23. April Schalke: Naby Keita umzingelt von Benedikt Höwedes und Nabil Bentaleb. Schalke und RB teilen sich beim 1:1 die Punkte. (@GEPA Pictures) 29. April: Die Schanzer sind zu Gast in Leipzig. Dayot Upamecano und Stefan Lex im Kopfballduell. (@GEPA Pictures) 29. April: Marcel Sabitzer auf dem Weg zum Tor. Zählbares bekommen die Zuschauer dennoch nicht zu sehen. RB und Ingolstadt trennen sich 0:0. (@GEPA Pictures) 06. Mai: RB ist zu Gast in der Hauptstadt. Davie Selke vor dem Hertha-Tor. (@GEPA Pictures) 06. Mai: RB Leipzig schafft Historisches. 4:1 gewinnt die Hasenhüttl-Elf bei Hertha und macht die direkte Qualifikation für die Champions League perfekt. (@Gepa Pictures) 13. Mai: Das Top-Duell der Liga steht an: RB Leipzig empfängt Bayern München. Timo Werner, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen und Stefan Ilsanker beim Torjubel. (@GEPA Pictures) 13. Mai: Yussuf Poulsen spielt den Ball vor Xabi Alonso und Juan Bernat. RB Leipzig brennt ein Feuerwerk ab, hat den Meister am Rand der Niederlage, unterliegt dann aber doch 4:5. (@GEPA Pictures) 20. Mai: Saisonhalali - es geht zu Eintracht Frankfurt. (@GEPA Pictures) 20. Mai: Einwurf von Bernardo. Frankfurt und RB trennen sich am Ende einer großartigen Leipziger Saison 2:2. (@GEPA Pictures)

