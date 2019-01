RB Leipzig startet locker in die Hannover-Vorbereitung

Leipzig. Am Tag nach dem fulminanten 4:0-Auswärtserfolg gegen Fortuna Düsseldorf war für die Spieler von RB Leipzig entspanntes Auslaufen beziehungsweise Ausradeln angesagt. Während die Einwechsel- und Ersatzspieler vom Sonntag auf dem Trainingsplatz am Cottaweg standen, trat die Start-Elf drinnen in die Pedale und kam erst später für ein paar lockere Runden auf den Rasen. Winterneuzugang Amadou Haidara trainierte individuell.

Bruma, Upamecano, Sabitzer und Kampl fehlen

Wie schon beim Spiel fehlten am Montag Bruma und Dayot Upamecano wegen seiner Knorpel-Quetschung im Knie. Auch Kevin Kampl, der beim höchsten Auswärtssieg seiner Mannschaft in dieser Saison zum Zuschauen verurteilt war, konnte wegen seiner Kniebeschwerden bei der öffentlichen Einheit nicht mit eingreifen. Ebenfalls nicht mit dabei war Marcel Sabitzer. Der Österreicher hatte gegen Düsseldorf einen Schlag auf den Knöchel bekommen und war dabei umgeknickt. Sein Fehlen am Montag kann jedoch als Vorsichtsmaßnahme gewertet werden. Trainer Ralf Rangnick hatte bereits in der Pressekonferenz nach dem Düsseldorf-Spiel angekündigt, dass einem Einsatz des 24-Jährigen gegen Hannover nichts im Wege stehen werde.

Kein Training am Dienstag