RB Leipzig startet Vorverkauf für Duell gegen Dortmund – Rangnick optimistisch

JETZT DURCHKLICKEN: Bilder vom Hinspiel 2018/2019 Dortmunds Axel Witsel im Duell mit RB Leipzigs Emil Forsberg ©

Rangnick etwas voreilig – Vorverkauf startet am Montag

Ralf Rangnick griff am Freitag mit seiner Aussage "Das Spiel ist restlos ausverkauft" zwar etwas voraus, Recht behalten wird der Chef-Trainer aber Sicherheit, denn auch die RB-Fans fiebern dem Spiel bereits seit Wochen entgegen. Der Vorverkauf startet online am Montag um 10 Uhr – wie bisher – zunächst für die Mitglieder der offiziellen Fanclubs. Bevor am Donnerstag 10 Uhr der freie Verkauf eröffnet wird, sind ab Dienstag die Dauerkarteninhaber und ab Mittwoch die bereits seit längerer Zeit im RB-Ticketsystem registrierten Fans an der Reihe.

Optimismus vor dem Dortmund-Spiel

Rückblickend will Ralf Rangnick die 1:4-Hinspielniederlage nicht zu negativ bewerten: "Wir sind damals deutlich zu hoch unterlegen. Die ersten zwanzig Minuten waren mit das Beste, was wir auswärts in der Saison gespielt haben." Mit Blick auf das Heimspiel gegen den BVB zeigt sich der Coach deshalb optimistisch: "Das wird sicher eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Wir trauen uns zu mit unserer Heimstärke, unserem Publikum und unserem Bewusstsein, wie man gegen Dortmund spielen muss, aber zu, so ein Spiel zu gewinnen."

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Trainingsauftakt von RB Leipzig RB Leipzigs erstes Training im neuen Jahr © Sylvio Hoffmann

Vorverkauf für weitere Spiele gestartet