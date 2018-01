RB Leipzig stattet U19-Spieler Stierlin mit Profi-Vertrag aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat U19-Spieler Niclas Stierlin mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18-Jährige erhielt einen Lizenzspieler-Kontrakt bis 30. Juni 2020, wie der Verein am Montag mitteilte.

Der defensive Mittelfeldmann war im vergangenen Sommer vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in die Messestadt gekommen. Als Stammspieler in der U19 absolvierte er alle sechs Spiele der Nachwuchsbullen in der Youth League. Stierlin trainiert auch immer mal wieder bei den Profis mit.