RB Leipzig stellt dem FC Bayern München ein Bein: Das sagt die Presse zum Überraschungssieg

Spiegel Online: Es muss derzeit schon einiges zusammenkommen, damit ein Bundesligakonkurrent nach 14 Spielen ohne Niederlage mal wieder gegen diese Mannschaft gewinnt. Die Münchner müssen dafür einen Tag erwischen, an dem sie "nicht so griffig wie gewohnt" sind (Trainer Jupp Heynckes), und gleichzeitig ist beim Herausforderer eine besondere Leistung nötig. Wie eben bei den Leipzigern, die Heynckes in seiner ersten Analyse mehrmals ausführlich lobte.

