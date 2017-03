RB-Leipzig-Stürmer Timo Werner feiert Debüt in der DFB-Elf – Löw: „Große Zukunft“

Wachablösung in der deutschen Offensive: Während Lukas Podolski sein Abschiedsspiel mit einem letzten Tor krönte, feierte RB Leipzigs Top-Stürmer Timo Werner Einstand. Bundestrainer Jogi Löw prophezeit dem 21-Jährigen eine große Zukunft – auch in der DFB-Elf.

Leipzig. RB-Stürmer Timo Werner ist am Mittwoch zum ersten Mal für die DFB-Elf aufgelaufen. Bundestrainer Jogi Löw schenkte dem 21-Jährigen im Freundschaftsspiel gegen England von Beginn an das Vertrauen. Werner ist mit bisher 14 Toren der beste deutsche Bundesliga-Stürmer in dieser Saison.

Gegen das aggressive Pressing der Three Lions tat sich die deutsche Auswahl sichtlich schwer. Teilweise schon im eigenen Strafraum angegangen gelang der Löw-Truppe kein solider Spielaufbau. So konnten auch die Offensiv-Kräfte um Werner und Lukas Podolski bei seinem 130. und letzten Länderspiel nicht auftrumpfen. In der 49. Minute legte Timo per Hackentrick auf „Poldi“ ab, war aber zu ungenau. 20 Minuten später belohnte sich der Weltmeister nach Kroos-Vorlage mit dem 1:0.

Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich bereits vor der Partie davon überzeugt, dass Timo Werner Stammspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden kann. „Wenn er so weitermacht, glaube ich, dass er eine große Karriere in der Auswahl vor sich hat“, sagte Löw über den Debütanten. Werner habe das „Potenzial zur Weltklasse“.

In der DFB-Elf muss Werner dieses Potenzial noch unter Beweis stellen. Tore und zwingende Aktionen fehlten am Mittwoch. Andererseits, grobe Schnitzer oder gar Schwalben unterliefen ihm nicht. Und trotz sechs möglicher Wechsel ließ der Bundestrainer seinen Perspektiv-Strafraumstürmer durchspielen. joka mit dpa

