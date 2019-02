RB Leipzig testet gegen Paris St. Germain und FC Liverpool

Nach SPORTBUZZER-Information sind spektakuläre Gastspiele der beiden Supermannschaften aus der Premier League und der Ligue 1 in Leipzig in der Mache. In der Vorbereitung auf die kommende Saison empfangen die Rasenballer Paris St. Germain – ein fixer Termin steht noch nicht fest. Das Spiel ist ein Teil der Wechselvereinbarungen, die beim Weggang von RB-Co-Trainer Zsolt Löw nach Paris verhandelt wurden. Der Serienmeister der Ligue 1 hatte im Sommer eine runde Million Euro für Löw bezahlt, um den Herzenswunsch von Cheftrainer Thomas Tuchel zu erfüllen. Löw, 39, und sein Boss Tuchel, 45, haben in der Stadt der Liebe ihre Erfüllung gefunden, werden natürlich Meister und stehen nach einem 2:0 bei Manchester United vorm Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Auch ohne den verletzen Neymar. Um Löw war im vergangenen Jahr ein Hauen und Stechen entbrannt. Ralf Rangnick wollte seinen langjährigen Mitarbeiter nicht gehen lassen, lockte mit einem festen Platz im RB-Trainerteam - auch und gerade unter Cheftrainer Julian Nagelsmann, der am 1. Juli 2019 seinen Dienst antritt. Löw wollte partout nach Paris und durfte nach Paris. Demnächst sieht man sich in Leipzig wieder.

DURCHKLICKEN: Zsolt Löw als Spieler und Co-Trainer Zsolt Löw (r.) im Zweikampf mit Sebastian Seifert beim Gastspiel des FC Energie Cottbus beim FC Sachsen Leipzig 2004. (@Klaus-Dieter Gloger) ©

Gut und hart verhandelt haben RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, 43, und Rangnick. 60, auch in der Causa Naby Keita. Ein Teil des Ablösepakets: Keita kommt nach Leipzig zurück! Mit seinen prominenten Kollegen und „the normal on“, Jürgen Klopp. Keita, der vor der Saison für viele Millionen Euro von Leipzig nach Liverpool gewechselt war, wird übrigens immer wichtiger für die Reds, stand beim 0:0 gegen Bayern München in der Start-Elf. Momentan sieht es ganz danach aus, dass sich die Roten Bullen dieses vertraglich zugesicherte Highlight aufsparen und erst im Sommer 2020 gegen die Stadt der Beatles antreten.

Paris in diesem, Liverpool im nächsten Sommer - kann man so machen