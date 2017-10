RB Leipzig: Timo Werner will "reihenweise Titel gewinnen" - Wechsel denkbar?

Anzeige

Timo Werner - einer der gefragtesten deutschen Spieler! Zuletzt verdoppelte der Star von RB Leipzig seinen Marktwert laut transfermarkt.de auf nun 50 Millionen Euro. Der 21-Jährige zählt ab jetzt zu den fünf wertvollsten deutschen Profis. Bei RB hat er noch einen Vertrag bis 2020. Bleibt er Leipzig und der Bundesliga auch danach erhalten? In einem Interview mit Sky verriet Werner jetzt, welche Ligen ihn reizen würden: "Ich würde jetzt erstmal die französische und italienische Liga ausschließen. In den drei anderen großen Ligen (Spanien, England, Deutschland d.R.) würde ich mich wohlfühlen - nicht nur vom Fußball her, sondern auch wegen den Städten."

RB Leipzig: Die neuen Marktwerte von transfermarkt.de Philipp Köhn | 100.000 Euro © imago Fabio Coltorti | 200.000 Euro © imago Federico Palacios | 225.000 Euro © imago Ibrahima Konaté | 300.000 Euro © imago Marvin Compper | 1,5 Mio. Euro © imago Benno Schmitz | 1,75 Mio. Euro © imago Dominik Kaiser | 2,5 Mio. Euro © imago Yvon Mvogo | 3 Mio. Euro (unverändert) © imago Péter Gulácsi | von 3 Mio. auf 4 Mio. Euro © imago Lukas Klostermann | von 3 Mio. auf 5 Mio. Euro © imago Bernardo | 5 Mio. Euro © imago Stefan Ilsanker | 5,5 Mio. Euro © imago Marcel Halstenberg | 6 Mio. Euro © imago Diego Demme | 7,5 Mio. Euro © imago Willi Orban | 8 Mio. Euro © imago Konrad Laimer | 8 Mio. Euro © imago Yussuf Poulsen | 10 Mio. Euro © imago Bruma | 11 Mio. Euro © imago Jean-Kévin Augustin | von 3 Mio. auf 12 Mio. Euro © imago Dayot Upamecano | von 7,5 Mio. auf 12 Mio. Euro © imago Marcel Sabitzer | 13 Mio. Euro © imago Kevin Kampl | von 15 Mio. auf 18 Mio. Euro © imago Emil Forsberg | 22 Mio. Euro © imago Naby Keita | von 27 Mio. auf 50 Mio. Euro © imago Timo Werner | von 25 Mio. auf 50 Mio. Euro © imago

Am Samstag (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker) steht das Spiel gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart an. Werner stammt aus der Jugend des VfB, wurde sogar in der baden-württembergischen Hauptstadt geboren. Nach dem Abstieg mit dem VfB wechselte er für 10 Millionen Euro zu den Sachsen und spielt seitdem groß auf. Der Shootingstar weiter:

"Irgendwann will man natürlich reihenweise Titel gewinnen. Ich weiß nicht, ob das mit RB Leipzig passiert, aber wir arbeiten hart dran."

Aktuell belegt Werner mit RB Leipzig Platz drei in der Bundesliga, feierte zuletzt ein 3:2 gegen Borussia Dortmund und den ersten Erfolg der Vereinsgeschichte in der Champions League. Im DFB-Pokal wartet am 25. Oktober der FC Bayern. Werner im Interview: "Dieses Jahr sind die Chancen gut, dass wir im Pokal und der Liga was mitnehmen können - aber dazu gehört viel Arbeit. Wenn es mit RB klappt, umso schöner. Wenn es mit einem anderen klappt, wäre das auch okay."

Rangnick gibt sich entspannt

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick gibt sich in Sachen Zukunftsplanung von Timo Werner aber entspannt. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung sagte er: "Ich bin ziemlich sicher, dass Timo seine Zukunft in den nächsten Jahren in Leipzig sieht." Und Werner hatte in einem Interview mit der Sport Bild im September erst gemeint: "Bisher bin ich mit Leipzig sehr gut gefahren. Deshalb mache ich mir keine Gedanken, was in einem, zwei, drei Jahren ist. Aber natürlich will ich irgendwann einmal bei einem ganz großen Klub spielen. Aber: Wir sind mit der Entwicklung in Leipzig noch nicht am Ende. Vielleicht wird RB Leipzig auch mal ein ganz großer Klub - da bin ich mir sogar recht sicher."

