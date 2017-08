RB-Leipzig-Trainer Hasenhüttl nach Stoke-Niederlage: „Habe gesehen, woran wir noch schrauben müssen!“

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl zum Spiel: „Wir hatten in jeder Halbzeit Phasen, in denen wir aufs Tempo gedrückt haben. Aber es gab auch Phasen, in denen vieles noch nicht so gut funktioniert hat. Insgesamt war es ein guter Test und ich habe gesehen, woran wir noch schrauben müssen. Wir waren im Tiefgang manchmal etwas zu unentschlossen. Vor dem Tor müssen wir zielstrebiger sein, wenn wir die Chancen so herausspielen. Der Gegner hat sich, nachdem wir schnell in Führung gegangen sind, gewehrt und manchmal ein bisschen härter gespielt. Aber das ist nicht schlimm, solange sich keiner verletzt.“