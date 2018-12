Große Siege, herbe Niederlagen: Das war das Jahr von und mit RB Leipzig

Zu Beginn des Jahres schien bei RB keiner so richtig zufrieden. Vom ständigen, leidigen Thema der Rasenballer-DNA (Gegenpressing mit Ballbesitz vs. Gegenpressing ohne Ballbesitz) bis hin zur gescheiterten Vertragsverlängerung von Trainer Ralph Hasenhüttl, dazu die Sorge vor der Post­-Keita-Ära. Da halfen auch keine Erfolge in der zweitklassigen Europa League gegen den SSC Neapel (!) oder der Premieren-Sieg gegen Bayern München. Was am Ende in Erinnerung blieb: das Aus in Europa gegen Marseille, das Verpassen der Champions-League-Qualifikation sowie atmosphärische Störungen zwischen Trainer und Clubführung (und vielleicht sogar der Mannschaft).