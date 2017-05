RB Leipzig trainiert ohne Keita, Forsberg und Werner

Leipzig. RB Leipzig hat die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC ohne seine Offensivachse aufgenommen. Beim Mannschaftstraining am Dienstag fehlten Naby Keita, Emil Forsberg und Timo Werner. Von RB-Seite gab es in Sachen Keita und Forsberg Entwarnung. Sie hätten leichte muskuläre Probleme und würden individuell arbeiten, hieß es.