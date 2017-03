RB Leipzig trainiert ohne Keita - Schrecksekunde um Werner

Leipzig. Gut gelaunt nach zwei Tagen Heimaturlaub sind die Profis von RB Leipzig mit viel Elan in ihre Trainingswoche gestartet. Nur Mittelfeld-Ass Naby Keita fehlte neben den langzeitverletzten Lukas Klostermann (Reha nach Kreuzbandriss) und Yussuf Poulsen (Muskelbündelriss). Der Dribbelkünstler aus Guinea hatte am vergangenen Freitag beim 2:2 in Augsburg eine Fußprellung erlitten. „Er hat noch Probleme mit seinem Spann. Es tut noch ein bisschen weh, es ist aber jetzt nichts kaputt. Es ist so, dass er Donnerstag wieder einsteigen möchte“, sagte RB-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl am Dienstag nach dem Vormittagstraining.

Leipzig. Zwei Tage trainingsfrei sind bei RB Leipzig selten. Daher haben alle Akteure Hausaufgaben mitbekommen. Lust auf den Ball hatten alle beim verspäteten Start in die Trainingswoche. Nur Dribbelkünstler Naby Keita musste mit einer Fußprellung passen.

Vom Elan seines Teams vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) war der Österreicher angetan. „Die zwei Tage Pause haben uns gut getan, die Jungs haben heute eine gute erste Einheit absolviert. Es war ja das erste Mal nach langer Zeit, dass wir mal wieder zwei Tage frei hatten“, meinte Hasenhüttl und betonte: „Die Tendenz, die die Jungs gerade zeigen, ist eine sehr zufriedenstellende.“ Der zehnte Heimsieg der Saison soll unbedingt her, denn in der Tabelle schmolz der Vorsprung auf Borussia Dortmund (3.) um zwei auf sechs Punkte. Nach oben ist der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern auf sieben Zähler gewachsen.

Angesprochen auf die sich zuletzt häufende Anzahl von Gegentoren reagierte Hasenhüttl gelassen. „Wenn man sieht, wie sie zustande kommen, ist es nicht so beängstigend. Wir lassen nicht viel mehr Chancen zu, wie ich finde. Es wäre schön, wenn wir mal wieder zu null spielen würden, das ist auch wichtig“, sagte der 49-Jährige. Er selbst will da immer wieder „den Finger in die Wunde legen“. Dennoch „müssen wir die Kirche im Dorf lassen, das ist schon Jammern auf einem sehr hohen Niveau.“