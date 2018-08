RB Leipzig trifft in den Playoffs zur Europa League auf Sorja Luhansk

Leipzig. RB Leipzigs Gegner in den Playoffs zur Europa League heißt Sorja Luhansk. Der ukrainische Club sicherte sich am Donnerstagabend mit einem 2:2-Unentschieden beim SC Braga in Portugal das Weiterkommen. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 1:1 getrennt. Luhansk qualifizierte sich über die im europäischen Wettbewerb geltende Auswärtstorregel für die nächste Runde.