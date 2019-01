RB Leipzigs Tyler Adams und Amadou Haidara erfüllen Autogrammwünsche

Adams, der im Winter von den New York Red Bulls nach Leipzig kam, stand gegen Borussia Dortmund zumindest schon im Kader und spielte in beiden Testspielen der Wintervorbereitung gegen Galatasaray Istanbul und den Wolfsberger AC jeweils eine Halbzeit. RB-Coach Ralf Rangnick will dem jungen US-Amerikaner aber genügend Zeit geben, sich in der Bundesliga zurechtzufinden.