RB Leipzig und das Financial Fairplay: „Verkauf von Keita nach Liverpool ein Glücksfall“

In diesem Sommer hat RB Leipzig die Lizenz für den internationalen Wettbewerb bereits erhalten, wie die Uefa auf Nachfrage des Sportbuzzers mitteilte. Vergangenes Jahr gab es noch große Probleme, vor allem wegen der Nähe zu Red Bull Salzburg. Der Sportrechtsexperte und Anwalt Paul Lambertz beantwortet wichtige Fragen rund um das Financial Fairplay.

„Das Financial Fairplay schränkt uns in den Handlungsspielräumen enorm ein“, hat Sportdirektor Ralf Rangnick gesagt. Was bedeutet das konkret für RB Leipzig? Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Rangnick darauf anspielt, dass das Financial Fairplay (FFP) den Klubs untersagt, so viel Geld auszugeben, wie sie wollen beziehungsweise wie sie könnten. Das schränkt die Vereine natürlich in ihrer Handlungsfähigkeit ein. Das darf die Uefa nur, wenn sie damit legitime Ziele verfolgt. Die Frage ist nämlich, warum müssen Klubs davor bewahrt werden, nicht wirtschaftlich zu arbeiten? Warum sollen sie anders behandelt werden, als andere Wirtschaftsunternehmen? Ich sehe keine dringende Notwendigkeit dies zu tun.

Im Geschäftsbericht des Jahres 2016 hatte RB Leipzig mehr als 80 Millionen Euro Schulden bei Red Bull, insgesamt waren es fast 100 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Wie ist das möglich, ohne Strafen zu bekommen? Um diese Frage beantworten zu können, müsste man sich mit dem genauen Ursprung der Verbindlichkeiten auseinandersetzen. Erst dann wäre es möglich zu beurteilen, ob RB Leipzig damit tatsächlich gegen die Regeln verstößt. Wenn ein Verein wie RB, der erstmals an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt, die Regularien nicht erfüllt, würde die Uefa-Finanzkontrollkammer eine Entscheidung bis zum Ende der folgenden Saison treffen.“ (In einem aktuellen Dokument der Uefa vom Juni 2018 wird ersichtlich, das RB Leipzig nicht gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen hat., Anm. d. Red.)

Laut Uefa darf ein Europacup-Teilnehmer in den vorangegangenen drei Jahren durch Anteilseigner bzw. verbundene Unternehmen nicht mehr als 30 Mio. Euro erhalten haben, um Defizite auszugleichen. Muss RB deshalb zwangsläufig diesen Sommer einen zweistelligen Millionenbetrag aus dem Keita-Transfer in die Tilgung seiner Schulden bei Red Bull investieren? Wenn es tatsächlich so ist, das RB ein finanzielles Ungleichgewicht im Sinne der FFP-Regeln hat, dann würde ihnen jede Einnahme helfen, diesen Abstand zwischen Einnahmen und Ausgaben zu verringern oder bestenfalls sogar auszugleichen. Im Sinne des Financial Fairplay ist der Verkauf von Keita nach Liverpool daher ein Glücksfall.

Die Bewertungszeiträume der Uefa beim Financial Fairplay gelten für drei Jahre. RB Leipzig startet diese Saison zum zweiten Mal international. Wann wird es bei diesem Thema für den Verein richtig ernst? Die Uefa bewertet die drei zurückliegenden Saisons, unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt bereits international gespielt wurde oder nicht. Die Frage der Einhaltung ist also keine Frage der Wettbewerbszugehörigkeit. Jeder Klub, der realistischer Weise anstrebt in naher Zukunft international zu spielen, ist daher gut beraten, bereits im Vorfeld die Regeln der Uefa einzuhalten, um späteren Sanktionen zu entgehen.

RB verpflichtet gerne Stars von morgen, um sie weiter auszubilden. Würde ein Transfer des 17-jährigen Umaro Embalo von Benfica Lissabon überhaupt unter das Financial Fairplay fallen? Die Regeln differenzieren nicht nach dem Alter der Spieler, so dass alle Zahlungen, die im Zuge von Spielertransfers gezahlt werden, relevante Ausgaben zur Berechnung der Einhaltung der Financial-Fairplay-Vorschriften sind.

RB hat die Zulassung zum internationalen Geschäft in seiner Premierensaison erst nach einem Verfahren vor der Uefa-Finanzkontrollkammer erhalten. Dabei ging es vor allem um den direkten Einfluss von Red Bull auf die beiden Clubs in Salzburg und Leipzig. Muss der Verein nun jedes Jahr die Unabhängigkeit zu den Österreichern nachweisen? Das glaube ich nicht. So wie ich die Entscheidung der Uefa deute, haben RB Leipzig und Salzburg nachgewiesen, dass zwischen ihnen keine wettbewerbswidrigen Verbindungen bestehen. Sofern sich also nichts Gravierendes im Verhältnis dieser beiden Klubs ändern sollte, dürfte die Uefa auch in Zukunft der Auffassung sein, dass zwischen den Vereinen keine besondere Beziehung besteht, die gegen die Wettbewerbsregeln verstößt.

Der Chef-Ermittler der Uefa kritisierte vor einem Jahr die Mehrheit der Stimmrechte von Red Bull bei RB Leipzig, das enorme Sponsoring und das beachtliche Darlehen des Konzerns zu günstigen Konditionen. Zudem beanstandete er die häufigen Transfers zwischen Salzburg und Leipzig, sowie die visuelle Ähnlichkeit. Stehen die Leipziger bei der Uefa deshalb unter besonderer Beobachtung? Ich denke nicht, dass Leipzig mehr oder weniger unter der Beobachtung der Uefa steht als andere Klubs. Wie die Ermittlungen und Entscheidungen der Uefa in den letzten Jahren zeigen, beobachtet sie alle europäisch spielenden Klubs sehr genau.

Laut transfermarkt.de hat RB Leipzig eine aktuelle Transferbilanz von minus 36,96 Millionen Euro. Welchen Einfluss hat diese Zahl auf die Bewertung der Uefa? Erst wenn ein Klub binnen einer Spielerregistrierungsperiode ein Defizit von 100 Millionen Euro verzeichnet, wird dies für die Erteilung der Lizenz interessant. Selbst wenn also diese negative Transferbilanz binnen einer Wechselperiode bei RB entstanden sein sollte, wäre dies allein kein Alarmsignal für die Uefa.