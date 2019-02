RB Leipzig und Eintracht Frankfurt trennen sich im Bundesliga-Topspiel 0:0

Leipzig hat mehr vom Spiel

RB startet nach drei Pflichtspielsiegen in Folge mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel, steht hoch und läuft die Eintracht früh an. Die Frankfurter lassen sich hingegen gewohnt weit nach hinten fallen und setzen in bester "Kick and Rush"-Manier auf Lange Bälle in Richtung Haller, Jovic und Ex-RB-Spieler Ante Rebic.

Kampfbetontes Spiel

0:0 zur Pause

In der Folge arbeitet RB weiter am Chancenübergewicht. Jedoch scheitert vor allem der nach seiner überstandenen Grippe noch nicht so spritzig wirkende Werner ein ums andere Mal am Abschluss oder dem letzten Pass. Die bis Dato größte Möglichkeit kreiert nach 60 Minuten Orban. Der Ungar lenkt eine Ecke mit der Hacke artistisch Richtung Tor, wo Fernandes auf der Linie klärt. Kurz darauf verhindert das Aluminium den fälligen RB-Treffer. Sabitzer hält kurz vor der Strafraumgrenze drauf, sein Schuss kracht erst an den linken Pfosten und landet danach am Rücken von Kevin Trapp. Der nachsetzende Werner lupft den Ball nur knapp am Tor vorbei.