RB Leipzig und Hasenhüttl: Die Zeichen stehen auf Abschied

Anzeige

Leipzig. Dramatische Wende bei RB Leipzig: Trainer Ralph Hasenhüttl steht nach zwei Jahren nun doch vor dem Aus. Wie der SPORTBUZZER am Dienstagabend erfuhr, legte ihm der Verein kein Verlängerungsangebot für seinen bis 2019 laufenden Vertrag vor. Die Zeichen stehen demnach auf Abschied.

Nach dem Gespräch zwischen Hasenhüttl, Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Dienstag sickerte durch, dass RB ohne neuen Vertrag mit dem 50-jährigen Österreicher in die kommende Saison gehen will. Eine Entscheidung, wie der Tainer damit umgeht, wird für Mittwoch erwartet. Dann soll auch eine Pressekonferenz am Cottaweg geplant sein.

Nach Sportbuzzer-Informationen hat sich Hasenhüttl am Dienstag schon klar positioniert und wird definitiv nicht bis 2019 RB-Trainer bleiben. Es steht nur noch eine Frage im Raum: Wie sieht der Notausgang für Helden aus? Wenn Hasenhüttl von sich aus hinwirft, geht im Normalfall die Abfindung flöten. Weil Profis am Werke sind und beide Parteien einen schnellen und finalen Schlussstrich wollen, wird man sich einigen. Wahrscheinlich schon am Mittwoch. Dass sich Rangnick selbst noch einmal auf die Bank setzt, ist unwahrscheinlich. Denkbar ist eine Doppelspitze mit Robert Klauß (U19) und Hasenhüttls Assistenten Zsolt Löw.

Hasenhüttl hatte zuletzt betont, in Leipzig nicht ohne Vertragsverlängerung weitermachen zu wollen. Rangnick hatte am Sonntag am Rande des Abschiedsspiels von Dominik Kaiser dagegen erklärt, dass für ihn eine weitere Zusammenarbeit außer Frage steht. „Ralph Hasenhüttl macht weiter. Das ist für mich selbstverständlich. Er hat Vertrag bis 2019“, sagte Rangnick.

Bei RB soll er zuletzt laut Medienberichten 1,8 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

KOMMENTIEREN