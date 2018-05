RB Leipzig und Hasenhüttl haben sich getrennt - Nachfolger schon da?

Anzeige

Leipzig. Was sich am Dienstag andeutete ist nun Gewissheit. RB Leipzig und Trainer Ralph Hasenhüttl haben nach Informationen des Sportbuzzers ihre Zusammenarbeit beendet. Am Vormittag trafen sich die Vereinsverantwortlichen um Sportdirektor Ralf Rangnick und Vorstandschef Oliver Mintzlaff im Trainingszentrum am Cottaweg. Hasenhüttl war mit seinem Anwalt anwesend. Nach einer guten Stunde war die Trennung dann beschlossene Sache.

Hasenhüttl bei RB Leipzig: eine Erfolgsgeschichte in Bildern 10. September 2016: Bundesliga-Heimpremiere für RB Leipzig. Dank eines Treffers von Naby Keita besiegte der Aufsteiger den großen Favoriten Borussia Dortmund mit 1:0. © 2016 Getty Images 10. September 2016: Unbändige Freude nach dem ersten Heimsieg. © 2016 Getty Images 16. Oktober 2016: Ralph Hasenhüttl schreit seine Freude heraus: RB Leipzig siegt dank eines Treffers von Emil Forsberg mit 1:0 beim VfL Wolfsburg. © 2016 Getty Images 29. Oktober 2016: Ein sichtlich gut gelaunter Ralph Hasenhüttl vor dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. RB Leipzig gewann durch einen Doppelpack von Marcel Sabitzer mit 2:0. © 2016 Getty Images 3. Dezember 2016: RB Leipzig und Ralph Hasenhüttl reiten in ihrer Premieren-Saison weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem FC Schalke 04 wird der nächste große Gegner nach einem 2:1-Erfolg ohne Punkte auf die Heimreise geschickt. © 2016 Getty Images 10. Dezember 2016: Ralph Hasenhüttl kehrt mit RB Leipzig an seine alte Wirkungsstätte nach Ingolstadt zurück. Die Messestädter verloren mit 0:1. © 2016 Getty Images 21. Januar 2017: Davie Selke rauft sich die Haare nach einer vergebenen Großchance gegen die Frankfurter Eintracht. Sein Coach nimmt es mit Humor und zeigt väterliches Verständnis. Kann er auch: RB Leipzig gewann die Partie mit 3:0. © 2017 Getty Images 28. Januar 2017: Jubel nach dem 2:1-Siegtreffer von Marcel Sabitzer gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © 2017 Getty Images 1. April 2017: Jubel über den Treffer von Naby Keita zum 1:0 gegen den SV Darmstadt 98. © 2017 Getty Images 6. Mai 2017: Ralph Hasenhüttl verneigt sich vor den vielen mitgereisten Fans. Sein Team hatte sich gerade nach einem 4:1 bei Hertha BSC Berlin für die Champions League qualifiziert. © 2017 Getty Images 13. May 2017: Ralph Hasenhüttl vor der Partie gegen den FC Bayern München. © 2017 Getty Images 13. May 2017: Ralph Hasenhüttl gehen nach dem 5:4-Siegtreffer der Bayern die Nerven durch. Leidtragender ist diesmal der Linienrichter. © 2017 Getty Images 27. August 2017: Ein Zeichen der Zuneigung und Dankbarkeit für die Fans. RB Leipzig hatte soeben den SC Freiburg dank einer furiosen zweiten Halbzeit mit 4:1 geschlagen. © 2017 Getty Images 28. August 2017: Angeregter Meinungsaustausch beim Treffen der Bundesliga-Trainer mit Joachim Löw und seinem Trainerstab © 2017 Getty Images 13. September 2017: Premiere für den Erfolgstrainer: RB Leipzigs erste Partie in der Champions League. Zu Gast ist die AS Monaco. Die Messestädter schlagen sich achtbar und trotzen dem Favoriten ein 1:1 ab. © 2017 Getty Images 19. September 2017: RB-Coach Ralph Hasenhüttl ist in Rage nach der obszönen Geste von Augsburgs Kapitän Daniel Baier. © 2017 Getty Images 26. September 2017: Ein nachdenklicher Ralph Hasenhüttl im Vodafone Park von Istanbul. Sein Team musste sich Besiktas, und 42000 frenetischen Fans, mit 0:2 geschlagen geben. © 2017 Getty Images 14. Oktober 2017: Eine Sternstunde für RB Leipzig und seinen Coach. Taktisch perfekt eingestellt besiegten die Messestädter vor über 80000 Fans im Signal Iduna Park den BVB mit 3:2. © 2016 Getty Images 25. Oktober 2017: Eine Gefühlsexplosion bei Ralph Hasenhüttl nach dem Platzverweis für Naby Keita im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München (5:6 n.E.). © 2017 Getty Images 28. Oktober 2017: Ralph Hasenhüttl beglückwünscht Bayern-Trainer Jupp Heynckes zum 2:0-Erfolg seines Teams. © 2017 Getty Images 1. November 2017: Ralph Hasenhüttl ist die Enttäuschung deutlich anzusehen. Denn trotz engagierter Leistung verloren die Messestädter beim FC Porto mit 1:3. © 2017 Getty Images 21. November 2017: Ein Handschlag für einen Weltstar: RB Leipzigs Ralph Hasenhüttl verabschiedet sich von Monacos Radamel Falcao. Seine Roten Bullen nahmen die Punkte nach einem 4:1 im Fürstentum mit nach Leipzig. © 2017 Getty Images 12. Dezember 2017: Ein nachdenklicher Ralph Hasenhüttl nach einer eher durchwachsenen Leistung seines Teams gegen den VfL Wolfsburg (1:1). © 2017 Getty Images 18. März 2018: Ein großartiger Triumph für den Trainer: RB Leipzig schlägt den FC Bayern München mit 2:1 und schöpft neue Hoffnung im Kampf um die Champions League-Plätze. © 2018 Getty Images 31. März 2018: Ralph Hasenhüttl feiert mit den Fans den 3:2-Auswärtserfolg bei Hannover 96. © 2018 Getty Images 9. April 2018: Ein sichtlich angespannter Ralph Hasenhüttl vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (1:4). © 2018 Getty Images 12. April 2018: Ralph Hasenhüttl ringt nach der 2:5-Demontage bei Olympique Marseille sichtbar um Worte und Fassung. © 2018 Jean Catuffe 12. May 2018: Ralph Hasenhüttls letzte Partie auf der Bank von RB Leipzig war noch einmal ein Triumph. Nach einem 6:2-Erfolg bei Hertha BSC qualifizierte sich RB Leipzig für die Europa League. © 2018 Getty Images 13.Mai 2018: Sichtlich angestrengt lehnt Ralph Hasenhüttl nach einer vergebenen Großchance beim Abschiedsspiel für Dominik Kaiser an der Bande. © dpa

Die Personalie des Cheftrainers war der einzige Verhandlungspunkt am Mittwoch. Co-Trainer Zsolt Löw und Videoanalyst Danny Röhl standen nicht zur Debatte. Löw hat ein Angebot von Paris St. Germain vorliegen und könnte deshalb in den kommenden Tagen auch sein Engagement in Leipzig beenden. Er soll beim französischen Meister der Assistent von Neutrainer Thomas Tuchel werden. Röhls Zukunft ist noch offen. Schon länger steht fest, dass Psychologe Sascha Lense zum Saisonende RB Leipzig verlassen wird.

Mit der Trennung von Hasenhüttl gehen die Spekulationen um dessen Nachfolger los. Immer wieder fällt der Name von Salzburg-Coach Marko Rose. Der 41-Jährige hat den österreichischen Meister mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League auf ein neues Niveau gehoben. Vor gut drei Wochen wurde der in Leipzig geborene Coach in einem Restaurant in Lindenau gesichtet. Mit am Tisch: Mitarbeiter von RB Leipzig, allerdings nicht aus der Spitzenmanagement-Ebene. Nach Informationen des Sportbuzzers hat Rose im Moment allerdings wenig Lust auf ein Engagement am Cottaweg und will lieber in Salzburg seinen Weg fortsetzen.

RB Leipzigs Kevin Kampl stimmt ein Loblied auf den Trainer an

RB Leipzig könnte wie Hoffenheim mit Julian Nagelsmann und Bremen mit Florian Kohlfeldt einem Talent aus dem eigenen Haus eine Chance geben. Die Augen sind deshalb auf Robert Klauß gerichtet. Der 33-Jährige betreut derzeit die U19. Seinen Lehrgang zum Fußballlehrer hat er im März als Jahrgangsbester abgeschlossen. Ralf Rangnick hält große Stücke auf den gebürtigen Eberswalder.

Robert Klauß trainiert im Moment die U19 von RB Leipzig, nahm in der zu Ende gegangen Saison mit seinem Team an der Youth League teil. © Christian Modla

Begebenheit am Rande: Ein RB-Profi stoppte am Vormittag mit seinem Auto am Cottaweg und war wegen des Medienauflaufs überrascht. Dass Hasenhüttl vor der Ablösung stand, hatte er noch nicht mitbekommen.

Von Anne Grimm,Guido Schäfer und Matthias Roth

