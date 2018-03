RB Leipzig und Ralph Hasenhüttl: Keine schnelle Entscheidung zu erwarten

Die Fans der Messestädter müssen sich in den wichtigen Vertragsfragen weiter gedulden. Unterdessen kämpfen die Verantwortlichen am Vorabend des Topduells mit Dortmund gegen Krisengerede.

Anzeige

Leipzig. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, zwei Spitzenclubs der Bundesliga, zwei Teams, die zuletzt nicht so recht zu überzeugen wussten. Wer hat am Samstagabend die Nase vorn? Wer macht was falsch? Diese Fragen beschäftigten die Gäste des SPORTBUZZER Fantalks 3.0 am Freitagabend im PentaHotel Leipzig. RB-Sportdirektor Rangnick, -Vorstandschef Oliver Mintzlaff, die Trainer Berti Vogts und Mirko Slomka, Ottmar Hitzfeld sowie Ex-Capitano Michael Ballack.

Sportbuzzer Fantalk 3.0: Die Bilder des Abends (2. März 2018) Ex-DFB-Coach Berti Vogts. © Dirk Knofe RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff. © Dirk Knofe Trainer Mirko Slomka. © Dirk Knofe Moderator Benni Zander zusammen mit den Fans Tim Ballschmiede, Monique Dahlke und Kevin Sader an der Heldenbank. © Dirk Knofe Die Zuschauer im Leipziger Pentahotel. © Dirk Knofe Ex-DFB-Coach Berti Vogts, Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt, RB-Sportdirekter Ralf Rangnick und Trainer Mirko Slomka. © Dirk Knofe Die Zuschauer im Leipziger Pentahotel. © Dirk Knofe Kurz vor der Show: RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff nimmt neben Ex-DFB-Coach Berti Vogts Platz. © Dirk Knofe Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt kurz vor der Sendung. © Dirk Knofe Ein Blick hinter die Kulissen. © Dirk Knofe RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff, Trainer Mirko Slomka, Ex-DFB-Coach Berti Vogts und RB-Sportdirekter Ralf Rangnick wenige Minuten vor der Sendung. © Dirk Knofe Die Zuschauer verfolgen die Show. © Dirk Knofe Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt, Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld, RB-Sportdirekter Ralf Rangnick und Trainer Mirko Slomka. © Dirk Knofe RB-Sportdirekter Ralf Rangnick und RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff. © Dirk Knofe Ex-DFB-Coach Berti Vogts. © Dirk Knofe RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff, Ex-DFB-Coach Berti Vogts, Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt und Trainer Mirko Slomka. © Dirk Knofe RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff, Ex-DFB-Coach Berti Vogts, Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt und Trainer Mirko Slomka. © Dirk Knofe Ex-DFB-Coach Berti Vogts. © Dirk Knofe Die Fans auf der Ur-Krostizer-Heldenbank mischen sich in die Debatte ein. © Knofe Per Buzzer konnten sich die Fans im Studio in die Diskussion einmischen. © Knofe Blick auf den Kamera-Monitor. © Knofe Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt und der zugeschaltete Michael Ballack © Knofe

Der RB-Schwarm

Nur kein Krisengerede am Vorabend des Topspiels, das war das Motto von Rangnick. „Dass wir ein paar Spiele verloren haben, ist nicht ganz außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich war aber die vergangene Saison, die wir gespielt haben“, beschwichtigte der RB-Sportdirektor und erinnerte einmal mehr daran, dass es eben diese Leistungen waren, die nun für deutlich höhere Erwartungen sorgen. „Wir können uns keinen Erfolg erkaufen, wir müssen ihn uns erarbeiten“, rief Vorstandschef Oliver Mintzlaff ins Gedächtnis. Ziel sei es nach wie vor, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. „Wir sind noch auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Aber wir nehmen auch die Europa League.“

Deutschlands Ex-NationalcoachVogts sprang beiden flugs bei. Zwar hatte er selbst jüngst in anderen Medien behauptet, RB habe offenbar Angst vor Rekordmeister München. Die vermeintliche Krise bei den Messestädtern und ihrem samstäglichen Konkurrenten aus Dortmund sei dennoch eine „total falsche Wahrnehmung“. „Wenn wir noch Schalke dazu nehmen, dann machen diese drei Mannschaften Platz zwei hinter dem FC Bayern unter sich aus“, zeigte sich der „Terrier“ überzeugt.

Sportbuzzer Fantalk 3.0 Hier live im Stream: der Sportbuzzer Fantalk 3.0. Mit dabei: Ottmar Hitzfeld, Arjen Robben, Berti Vogts, Mirko Slomka, Ralf Rangnick, Oliver Mintzlaff und Michael Ballack. Posted by Sportbuzzer on Freitag, 2. März 2018

Dass es gegen Abstiegskandidat Köln in der Vorwoche trotzdem zum Super-GAU aus RB-Sicht kam, dafür hatte Slomka eine Erklärung parat. „RB funktioniert über eine Art Schwarmmentalität. Es läuft, wenn alle die gesamte Zeit über komplett auf das Wesentliche und ihre Rolle fokussiert sind.“ Dies sei in den vergangenen Partien zwar nicht so der Fall gewesen, aber völlig normal. „Es ist doch logisch, dass diese jungen Spieler nicht immer nur Mannschaft, Mannschaft denken, sondern auch mal versuchen, sich etwas eigennützig in den Vordergrund zu spielen.“

Trainerfrage bleibt

Keine Neuigkeiten gab es unterdessen für diejenigen, die auf Entwicklungen in der Causa Ralph Hasenhüttl gehofft hatten. Rangnick, der einmal mehr auf die Vertragslaufzeit bis Sommer 2019 verwies, äußerte zwar Verständnis für die abwartende Haltung seines Trainers. „Er will wissen, wo landen wir am Ende, bleibt die Mannschaft bis auf Naby Keita zusammen, wie sieht unser Team für die nächste Saison aus.“ Allerdings ließ der Sportdirektor auch die Unzufriedenheit erkennen. „Es ist natürlich keine ideale Situation, wenn man ins letzte Vertragsjahr geht, ohne zu wissen, was passiert.“ Man werde sich wohl erst wieder im Sommer, wenn nicht sogar noch später zusammensetzen.

Die wichtigsten Aussagen vom Sportbuzzer Fantalk 3.0 am 2. März 2018: Ralf Rangnick zum gewachsenen Abstand zu den Bayern Ottmar Hitzfeld rät Jupp Heynckes von einem weiteren Bayern-Jahr ab Mirko Slomka über Ausnahmetrainer Berti Vogts über RB Leipzig Oliver Mintzlaff über den Bayern-Jäger Nummer eins Ralf Rangnick über die Situation bei RB Leipzig Berti Vogts über Dortmunder Schwächen Oliver Mintzlaff über den RB-Trainer Ralf Rangnick über die Premier League Arjen Robben über mögliche Bayern-Verfolger Michael Ballack über den finanziellen Vorteil der Premier League Berti Vogts über den HSV

Ein wenig auf die Euphoriebremse trat auch Oliver Mintzlaff. Denn dass der schmerzliche aber finanziell natürlich einträgliche Abgang von Keita ein Einzelfall bleibe, sei illusorisch. „Gerade wenn man mit jungen Spielern arbeitet, wollen die irgendwann den nächsten Schritt gehen.“ Bekanntlich bemühen sich die RB-Verantwortlichen seit Monaten um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Timo Werner und Marcel Sabitzer. Positiv zu verkünden gab es bis dato nichts. Auf die Fanfrage nach dem Verbleib von Emil Forsberg und Werner in der kommenden Saison gab Ralf Rangnick allerdings eine kurze prägnante Antwort: „Ja.“

KOMMENTIEREN