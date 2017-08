RB Leipzig verabschiedet sich von Stammelf – Kapitänsfrage weiter offen

„Insgesamt war es ein guter Test für uns"

Der Härtetest gegen den englischen Traditionsverein kam ihm eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen gar nicht so ungelegen. Das erkannte man schon am zufriedenen Gemüt des sonst bei Niederlagen leicht angefressenen Österreichers. „Insgesamt war es ein guter Test für uns, ich habe gesehen, was ich sehen wollte und woran wir noch schrauben müssen. Ich glaube, dass wir im Tiefgang noch etwas zu unentschlossen waren, da müssen wir mehr Zielstrebigkeit haben“, sagte er und bemängelte die Chancenverwertung: „Es waren einige Bretter dabei, die wir haben liegen gelassen.“ Es fehlte noch Zielstrebigkeit und Präzision.

Neuzugänge Burma und Augustin benötigen noch gewissen Feinschliff

K-Frage noch immer offen

Willi Orban verspricht Steigerung des Teams

Zwei Wochen vor dem Bundesligastart am 19. August beim FC Schalke 04 verspricht Orban weitere Steigerungen seines Teams: „Bis dahin kann man noch viel arbeiten. Jeder hat gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Dann werden wir auch die Ergebnisse dementsprechend liefern.“ Glück für RB: die Erstrunden-Partie in Dorfmerkingen hat trotz aller Pokalgesetzmäßigkeiten eher Testpielcharakter - aber unter Wettkampfbedingungen. „Wenn es los geht, hat jeder noch einmal eine andere Spannung, das ist menschlich. Daher mache ich mir keine Sorgen“, betonte Orban, der mehrmals gegen Stoke City in brenzliger Situation rettete. Emil Forsberg (5.) hatte die Leipziger per Elfmeter in Führung gebracht. Den Ausgleich markierte Mame Biram Diouf (44.) mit einem Kopfball, ehe der eingewechselte Marvin Compper (78.) ebenfalls per Kopf und Eigentor aus 13 Metern die Gäste auf die Siegerstraße brachte.