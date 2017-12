RB Leipzig verlernt das Siegen – dritte Bundesligapartie in Serie ohne Dreier

Auch in Wolfsburg kann RB Leipzig seine Schwächephase nicht beenden. Das Hasenhüttl-Team muss sich bei seinem Jubiläum im 50. Bundesligaspiel bei Keeper Gulacsi bedanken, der in der Schlussphase einen Punkt rettet.

Wolfsburg. Neuer Negativrekord für RB Leipzig: Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl bleibt auch im vierten Bundesliga-Auswärtsspiel in Serie sieglos. Zum Auftakt des 16. Spieltags trennt sich der Vizemeister am Dienstagabend vom VfL Wolfsburg mit 1:1 (0:1).

Vor einer enttäuschenden Kulisse von knapp 23.000 Zuschauern geht Wolfsburg nach einem verwandelten Foulelfmeter von Paul Verhaegh in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Marcel Halstenberg gelingt kurz nach der Pause (53.) der Ausgleich.

Coach Ralph Hasenhüttl war trotz des dritten sieglosen Spiels in Serie mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Wir haben 75 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr gut im Gegenpressing und haben dem Gegner kaum Luft gelassen. Wir mussten den Elfmeter erstmal wegstecken, haben uns davon aber nicht vom Weg abbringen lassen. In der letzten Viertelstunde hat man gemerkt, dass wir schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Bis dahin war ein Punkt zu wenig, danach bin ich froh, dass wir einen geholt haben.“

Sein Gegenüber Martin Schmidt lobte das Engagement seiner Wölfe: „Wir haben uns lange sehr schwer getan, gegen einen unheimlich aggressiven Gegner. Sie haben uns kaum Luft gelassen. Leipzig mit dem Tempo und der Qualität zu verteidigen, braucht viel Kraft. Der Punkt ist verdient anhand der zweiten Halbzeit, weil die Führung zur Pause noch glücklich war.“

Fünf Veränderungen in der Startformation

Im Vergleich zum 2:2 gegen Mainz am Samstag nimmt Hasenhüttl gleich fünf Änderungen in der Startelf vor. In der Innenverteidigung beginnt das junge französische Duo Upamecano und Konate. Halstenberg kehrt nach einem Spiel Pause auf die linke Abwehrseite zurück. Keita spielt wieder auf der Sechs, auf der Zehn darf Bruma für Kaiser ran. Keeper Peter Gulacsi trägt erstmals die Kapitänsbinde.

Peter Gulacsi: Beim Elfmeter gegen den in dieser Beziehung grandiosen Verhaegh chancenlos. Rettet mehrfach das 1:1. Note 1. Lukas Klostermann: Defensiv eine glatte zwei. Schaltet sich oft nach vorne ein, scheitert am finalen Pass/Schuss. Note 3. Ibrahima Konaté: Der 18-jährige steigt dem 32-jährigen Gomez auf den Fuß. Elfer, Tor. Konate ist sonst fehlerlos. Note 3. Dayot Upamecano: Souverän von der ersten bis zur letzten Minute. Dann fliegt er vom Platz. Note 2. Marcel Halstenberg: Stärker als zuletzt, selbstbewusster Part, klasse Tor. Note 2. Stefan Ilsanker: Räumt im Mittelfeld alles und jeden ab, sorgt für Übergewicht in dieser Zone. Note 2. Naby Keita: Der Antreiber initiiert unzählige Angriffe, kann aber leider Gottes nicht vorlegen und verwandeln. Note 2. Kevin Kampl: Immer anspielbar, immer willig, immer ballsicher. Einziges Manko: Es fehlt am effektiven Abschluss. Note 2. Bruma: Zitteraal im Bullenteam, kaum zu fassen. Im und um den Strafraum nicht zwingend. Note 3. Yussuf Poulsen: Der Däne mit riesigem Einsatz und Assist zum 1:1. Note 3. Timo Werner: Der Nationalstümer ist viel unterwegs, weicht auf Außen aus, ist steter Stachel im Wölfe-Pelz. Note 3. Diego Demme: Hilft, das Remis zu sichern. Note 3. Konrad Laimer: Siehe Demme. Note 3. Dominik Kaiser: Eminent wichtige Kopfball-Klärung kurz vorm Ende. Note 3.

In der spärlich gefüllten VW-Arena setzt Timo Werner nach sechs Minuten für die Gäste das erste Ausrufezeichen. Doch VfL-Keeper Casteels ist mit einer Parade zur Stelle. RB ist die spielbestimmende Mannschaft, doch Wolfsburg geht nach einer Viertelstunde in Führung. Gomez wird im Strafraum von Konate zu Fall gebracht, denn der RB-Verteidiger tritt dem Stürmer auf den Fuß. Verhaegh verwandelt den Strafstoß sicher zum 1:0.

Das Spiel läuft weiterhin nur in eine Richtung, der VfL hat Probleme, aus der eigenen Hälfte heraus zu kommen. Doch die Leipziger können weder die vielen Ecken (7) und Freistöße (3) noch den Ballbesitz (56 Prozent) in der ersten Halbzeit in gefährliche Chancen ummünzen.

Koen Casteels: Der Belgier musste nach gerade einmal sieben Minuten in höchster Not retten, als Guilavogui unfreiwillig auf Leipzigs Werner verlängerte und der Nationalspieler einen platzierten Schuss ins lange Eck abfeuerte – Casteels war aber sofort unten! Ansonsten diesmal ein ganz wichtiger Rückhalt – gerade in der zweiten Hälfte. - Note: 2 Paul Verhaegh: Der Rechtsverteidiger konnte die allermeisten Offensivaktionen der Leipziger linken Seite mit Bruma unterbinden. Und er durfte erstmals vom Elfmeterpunkt ran – souverän versenkt, wie zu alten Augsburger Zeiten. Sah beim 1:1 von Linksverteidiger Halstenberg nicht so gut aus, als er zu weit eingerückt war. - Note: 3 John Anthony Brooks: Traf mit Werner sowie den aufrückenden Bruma und Keita nicht unbedingt auf Spielertypen, die dem Hynen liegen. Hielt aber gerade in Halbzeit eins den Laden hinten zusammen und hatte auch den präsenten Poulsen im Griff – beim 1:1 bekam er ihn allerdings einmal nicht zu fassen. - Note: 2 Felix Uduokhai: Machte seine Sache ordentlich, stellte Werner weitestgehen kalt. War stets um eine spielerische Lösung bemüht und leistete sich nur wenige Fehler. - Note: 3 William: Durfte erneut von Anfang an auf der Linksverteidigerposition ran. Zeigte an und für sich eine gute Partie, hatte aber immer mal wieder auch eine wilde Aktion drin, wie in Minute 44 mit einem Querschläger vor dem eigenen Sechszehner. Wurde von Kampl defensiv stets gefordert. Offensiv erfrischend. - Note: 3 Josuha Guilavogui: Hatte mit dem wuseligen und technisch überragenden Keita alle Hände voll zu tun, stibitzte dennoch in seiner unnachahmlichen Art einige wichtige Bälle. Musste die Partie ab der 30. Minute mit der Hypothek einer gelben Karte fortsetzen – und sich dementsprechend zurückhalten. - Note: 3 Maxi Arnold: War auch weitestgehend damit beschäftigt, die Kreise von Keita einzudämmen und war im Spielaufbau entsprechend nicht so präsent wie sonst. Schaffte es mit zunehmender Spielzeit auch nicht, dem Spiel an Struktur zu verleihen. - Note: 4 Yannick Gerhardt: Zeigte gerade zu Anfang der Partie eine konzentrierte Leistung. Offensiv kam gegen Nationalspieler Halstenberg aber zu wenig. Bis auf die Aktion vor dem Elfmeter, als er denn Ball noch scharf nach innen spielte. - Note: 4 Daniel Didavi: Unauffälliger als sonst. Hatte es mit dem Rücken zum gegenerischen Tor aber auch schwer gegen Ilsanker. Versuchte es vor der Halbzeit mit einem weit geschlagenen Freistoß RB-Keeper Gulacsi zu überlisten. Ansonsten kam zu wenig vom VfL-Schlitzohr. - Note: 4 Yunus Malli: Blieb wie schon gegen den HSV ziemlich blass. Klar, hier und da mit guten Ansätzen, aber ohne Durchschlagskraft. Ließ seine Kreativität zu selten aufblitzen. Erst in der Schlussphase wurde er auffälliger. - Note: 4 Mario Gomez: Enormes Pensum im ersten Durchgang als er sich für keinen Weg zu schade war. Zudem um keinen Brummschädel verlegen, als er in der 29. Minute einen Werner-Freistoß mit dem Kopf klärte. Hatte gegen die RB-Kanten Upamecano und Konate ansonsten einen schweren Stand. Holte den Elfmeter zur 1:0-Führung raus. In der 66. gegen Origi ausgewechselt. - Note: 3

Premierentor für Halstenberg

Der zweite Durchgang zunächst ein Ebenbild des ersten: RB drängt nach vorn, benötigt kaum Zeit, um sich zum gegnerischen Strafraum zu kombinieren, doch dort ist immer wieder Endstation. Der Aufwand wird in der 53. Minute belohnt: Poulsen behauptet den Ball im Strafraum und legt ihn mit viel Übersicht nach links auf den aufgerückten Halstenberg, der rutscht in den Pass und trifft zum Ausgleich. Es ist das Premierentor des RB-Verteidigers in seinem 44. Bundesligaspiel.

Die Partie nimmt nun noch mehr Fahrt auf, beide Mannschaften drängen auf das 2:1. Wolfsburgs Brooks setzt einen Kopfball ans Außennetz (75.), Origi vergibt zwei Meter vor dem RB-Tor (78.). Demme kommt für Bruma, Laimer für Klostermann. Im Endspurt rettet Gulacsi in höchster Not gegen Origi. Der Gastgeber hat nun absolut Oberwasser. In der Nachspielzeit muss Upamecano mit Gelb-Rot vom Platz. Der RB-Keeper hält das Unentschieden fest.

Stefan Ilsanker (RB Leipzig): "Wir haben schon vor der Partie gewusst, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Es ist extrem schwierig hier Tore zu machen. Generell müssen wir in der Offensive dennoch effizienter werden. Den Punkt nehmen wir am Ende aber natürlich gerne mit." Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg): "Es sind eher zwei verlorene Punkte. Die erste Halbzeit war nicht so gut, im letzten Heimspiel waren wir am Ball deutlich besser. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und hatten gute Umschaltmomente." Kevin Kampl (RB Leipzig): "Wir haben den Gegner 70 Minuten an die Wand gespielt, waren die besser Mannschaft, haben mehr Torchancen gehabt. Die letzten 15 Minuten hat der Gegner einige Konter gehabt, aber das ist normal, bei dem Aufwand den wir betrieben haben. Wir haben eine gute Auswärtsleistung gebracht." Martin Schmidt (Trainer Wolfsburg): „Wir haben uns lange sehr schwer getan, gegen einen unheimlich aggressiven Gegner. Sie haben uns kaum Luft gelassen. Leipzig mit dem Tempo und der Qualität zu verteidigen, braucht viel Kraft. Der Punkt ist verdient anhand der zweiten Halbzeit, weil die Führung zur Pause noch glücklich war." Marcel Halstenberg (RB Leipzig): "Wir wollten eigentlich drei Punkte holen. Aber das Spiel ging hin und her. Ich weiß nicht, ob es für die Fans ein Spektakel war, aber auf dem Platz hat es sich sehr anstrengend angefühlt. Hinten raus nehmen wir den Punkt gerne mit." Maxi Arnold (VfL Wolfsburg): "Wenn man sich die letzten Minuten anschaut, sind wir nicht zufrieden. Wir hätten uns belohnen müssen. In der ersten Halbzeit haben wir die Bälle vorne nicht gehalten, da hat uns uns der Mut gefehlt, die Situationen auszuspielen." Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Es war ein ganz komisches Spiel. Ich habe 70 Minuten lang fast keinen Ball berührt, dann in den letzten 20 Minuten war es ein bisschen heftig. Am Ende nehmen wir den einen Punkt auch mit ein bisschen Glück mit." Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Wir haben 75 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr gut im Gegenpressing und haben dem Gegner kaum Luft gelassen. Wir mussten den Elfmeter erstmal wegstecken, haben uns davon aber nicht vom Weg abbringen lassen. In der letzten Viertelstunde hat man gemerkt, dass wir schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Bis dahin war ein Punkt zu wenig, danach bin ich froh, dass wir einen geholt haben." Olaf Rebbe (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Es war eine glückliche Pausenführung, wir haben zu wenig fürs Spiel gemacht. Gut, dass wir nach dem Ausgleich das Heft in die Hand genommen haben. Am Ende hätten wir das Spiel fast noch zum Sieg gedreht. Für mich zählt das Gesamtbild, das wird immer fester. Und das nehmen wir mit ins neue Jahr." Diego Demme (RB Leipzig): "Wenn man die Chancen am Ende gesehen hat, da hat Pete mehrmals sensationell gehalten und dann müssen wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein."

Die Statistik zum Spiel:

RBL: Gulácsi (C) – Klostermann (80. Laimer), Upamecano (Gelb-Rot 90.+1), Konaté, Halstenberg – Ilsanker, Keita – Kampl (89. Kaiser), Bruma (79. Demme) – Poulsen, Werner VfL: Casteels - Verhaegh, Uduokhai, Brooks, William - Guilavogui, Arnold - Gerhardt, Didavi (89. Osimhen), Malli – Gomez (66. Origi) Tore: 1:0 Verhaegh (15.), 1:1 Halstenberg (53.): Zuschauer: 22.827

